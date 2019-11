Opnieuw Kerstparade op tweede kerstdag CDR

De 100e editie van de Kerstparade lokte vorig jaar op tweede kerstdag 32.500 bezoekers naar het Roeselaarse centrum. Dat event krijgt dit jaar een vervolg, opnieuw op 26 december. De Kerstparade, ondertussen herdoopt tot de Nostalgie Christmas Parade want Radio Nostalgie zal heel de dag live radio maken vanop de Grote Markt, zal op 26 december om 17 uur opnieuw door de centrumstraten trekken. Het publiek mag zich verwachten aan een mix van nieuwe animaties en praalwagens, de klassiekers uit de parade en niet minder dan 40 zangers en meer licht op de wagens. Bovendien wil de Nostalgie Christmas Parade talent uit eigen straat een podium bieden. Vier verenigingen, gaande van dansscholen over koren tot toneelverenigingen, krijgen dit jaar de kans om te schitteren tijdens de parade. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via ikdoemee@twice.be. Vervolgens selecteert een jury de meest geschikte kandidaten. Voor hen is ook een artiestenvergoeding voorzien.