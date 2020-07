Opnieuw iemand gestorven op het spoor VHS

29 juli 2020

16u33 0 Roeselare Aan een overweg in Roeselare werd woensdag kort na de middag een vrouw gegrepen door een trein. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Negentig passagiers werden geëvacueerd.

Het incident gebeurde rond 13.15 uur op de lijn Kortrijk-Brugge op het grondgebied van Roeselare. Aan de overweg langs de Wijnendalestraat werd een vrouw aangereden door een trein die in de richting van Lichtervelde reed. Het slachtoffer overleefde de klap niet. De bestuurder bracht de trein tot stilstand. Zowat 90 gestrande reizigers werden geëvacueerd. Ze kregen water en iets te eten. Vervolgens konden ze met twee vervangbussen naar het station van Lichtervelde. Het treinverkeer was enkele uren verstoord. Zondagmiddag kwam iets verderop, aan de overweg langs de Bollestraat in Gits, ook al een vrouw om het leven. De bewoonster van Dominiek Savio belandde met haar rolstoel op de sporen en werd gegrepen door een trein.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op de website www.zelfmoord1813.be.