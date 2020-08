Opnieuw heibel aan TRAX skatepark: 18-jarige skater afgevoerd



Alexander Haezebrouck

12 augustus 2020

20u32 8 Roeselare Woensdagnamiddag ontstond er opnieuw heibel aan het skatepark op de TRAX-site in Roeselare. Enkele weken geleden was het skatepark het toneel van de ondertussen erg bekende politie tussenkomst toen een 39-jarige skater uit Tielt weigerde een mondmasker te dragen. Nu zorgde een 18-jarige skater uit Moorslede voor onrust.

De 18-jarige skater uit Moorslede gedroeg zich erg agressief tegenover anderen in het TRAX skatepark. Hij bleek nadien ook onder invloed te zijn van alcohol en drugs. Het kwam tot een aanvaring tussen de 18-jarige agressieveling en enkele omstaanders. Op een bepaald moment is de 18-jarige skater gevallen en liep een hoofdwonde op. “Onderzoek moet uitwijzen of de jongeman een duw heeft gekregen of op een andere manier ten val is gekomen”, vertelt Carl Vyncke van de politiezone Riho. “De jongeman stelde zich ook bij de politie tussenkomst en de tussenkomst van de hulpdiensten erg agressief op.” De jongeman werd daarna overgebracht naar het ziekenhuis maar hij bleef onhandelbaar. Uiteindelijk konden de hulpverleners niet anders dan de jongeman medisch plat te spuiten zodat hij kalmeerde.