Opluchting bij Het Rokken nu zomerkampen kunnen doorgaan: “Eventuele aanpassingswerken voeren we met plezier uit” CDR

23 mei 2020

Het was wekenlang nagelbijtend afwachten voor Katleen Defever en Kristof De Croock, zaakvoerders van jeugdverblijf Het Rokken langs de Aardappelhoekstraat. Maar vrijdag volgde het verlossende nieuws: jeugdkampen kunnen deze zomer plaatsvinden, zij het wel onder voorwaarden. “Wij hebben effectief enkele vreugdekreten geslaakt want we zijn superblij. Een zomer met of zonder kampen maakt voor Het Rokken echt wel het verschil”, reageert Katleen. “Ook de jeugdbewegingen zijn dolblij. Zo kregen we kort na het groen licht van de overheid al een smsje van KLJ Putte met de boodschap ‘We komen er aan!’. Ook kwamen er al mailtjes binnen van jeugdbewegingen die hun buitenlands kamp in het water zien vallen, en nu op zoek zijn naar een alternatief in eigen land.” Hoe alles deze zomer concreet georganiseerd zal worden in Het Rokken is nog even afwachten. “We werken samen met een boekingscentrale die dit weekend alles aan het oplijsten is. Maandag zouden we moeten weten waar en hoe we eventueel moeten ingrijpen”, gaat Katleen verder. “Maar de contactbubbels van 50 personen waarbinnen geen fysieke afstand nodig is, spelen alvast in ons voordeel. Hierdoor vormen de stapelbedden bijvoorbeeld al zeker geen probleem. En in het ergste geval kunnen er ook altijd tenten opgezet worden op ons terrein. We hopen tegen eind deze maand te kunnen starten met de nodige aanpassingswerken zodat Het Rokken tegen 1 juli 100% in orde is. We voeren die met veel plezier uit, voor de jeugd, voor Het Rokken en voor onszelf. We kunnen niet wachten tot de jongeren hier voor het nodige leven in de brouwerij zorgen.” Meer op http://www.hetrokken.be.