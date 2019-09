Opleiding agro- en biotechnologie Vives zit in de lift Valentijn Dumoulein

16 september 2019

09u40

Bron: Vives 0 Roeselare Ook voor hogescholen is deze week het nieuwe academiejaar begonnen. Bij de Roeselaarse campus van VIVES gebeurt dat alvast met goede moed. Het aantal leerlingen dat er de opleiding agro- en biotechnologie volgt, zit in stijgende lijn. In 2014 waren er nog 190 inschrijvingen, dit schooljaar zijn er dat al 229. Deze zijn mooi verdeeld over de verschillende afstudeerrichtingen agro-industrie, biotechnologie, dierenzorg, groenmanagement, landbouw en voedingstechnologie.

“We zetten de stijgende trend mooi verder”, zegt studiegebieddirecteur Jan Vandekerckhove. “Ook tijdens de eerste lesweken komen er doorgaans nog enkele inschrijvingen bij. Sinds dit jaar organiseren we voor het eerst ook het tweejarige graduaat productiebeheer land- en tuinbouw. Ook daar tellen we momenteel al 19 nieuwe inschrijvingen. Samen maakt dat 248 nieuwe studenten.”

Brandend actueel

De opleiding agro- en biotechnologie doet het goed en daarvoor zijn er verschillende verklaringen. “Je ziet dat het maatschappelijk belang van de opleiding sterk toeneemt in de 21ste eeuw. “Thema’s als duurzaamheid, voedselproductie, biotechnologie, vergroening, boombeheer, klimaat en landbouw zijn allemaal brandend actueel. In West-Vlaanderen is er een enorme behoefte aan arbeidskrachten in deze sectoren. Er is een groeiende vraag naar geschoolde, hoger opgeleide werknemers. We ontvangen inschrijvingen van over het hele land. Er zijn zelfs studenten die vanuit Nederland naar hier komen om te studeren”, besluit Jan Vandekerckhove.