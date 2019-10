Ophaalfrequentie pmd-zakken wijzigt voorlopig niet CDR

07 oktober 2019

De ophaalfrequentie van pmd-zakken zal voorlopig niet verhogen. Sinds 1 juni maakten alle inwoners van de steden en gemeenten aangesloten bij afvalintercommunale Mirom Roeselare de overstap naar de nieuwe blauwe zak. Daar mogen meer soorten plastic in - gaande van botervlootjes tot plastic zakjes –, waardoor de pmd-zakken sneller vol zijn. De ophaling aan huis wijzigde echter niet en gebeurt nog altijd tweewekelijks. Veel burgers willen daarom een wekelijkse ophaling, maar die komt er voorlopig niet. “De ophaling van pmd wordt georganiseerd door FostPlus, niet door ons”, zegt algemeen directeur Koen Van Overberghe van Mirom Roeselare. “Samen met andere communales hebben we hen al de vraag gesteld, maar iets wijzigen aan de ophaling blijkt niet zo evident. Nu al gebruiken een miljoen Vlamingen de nieuwe pmd-zak, maar de grote uitrol moet eigenlijk nog beginnen. Voorlopig zal er dus niets veranderen aan de ophaalfrequentie. We vermoeden zelfs dat er op termijn eerder een beslissing genomen zal worden op Vlaams niveau.”