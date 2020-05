Opening stoffenwinkels zorgt voor file CDR

04 mei 2020

16u15 0

De opening van de stoffenwinkels zorgde ook in Roeselare voor een kleine stormloop. Veritas besliste enkel de winkel langs de Brugsesteenweg te openen en niet die in de Ooststraat. De wachttijd liep er op tot een halfuurtje en tientallen mensen stonden er op de stoep aan te schuiven. De Hoogleedse Inge Verbrugge stond er zelf 20 minuten in de rij. “Mijn dochter wil graag een mondmasker in het thema van de serie Stranger Things”, vertelt ze. “Ik kwam dan ook zwarte stof zoeken maar die is niet. Uiteindelijk ben ik dan maar gegaan voor een voorgemaakt masker dat we thuis gaan pimpen. Voor mezelf kocht ik wel nog stof met octopusjes op. Ik ben zorgcoördinator in SBS De Octopus hier in Roeselare dus dat leek me wel toepasselijk. Al is het eigenlijk niet nodig dat ik mondmaskers maak voor mezelf want op school wordt alles voorzien. We mogen zelfs kiezen tussen een mondmasker of een gelaatsscherm in plexi. Het valt wel op dat er al vrij veel spullen specifiek om mondmaskers te maken uitverkocht is. Gewone elastiek was er bijvoorbeeld al niet meer, dus heb ik dan maar duurdere gekocht met glitters.” Ook aan Naaicentrum Demyttenaere langs de Noordstraat stond een rij. Daar liep de wachttijd op tot een uur en ook zij kampen met een tekort aan elastiek.