Opening Albert Heijn Rumbeke voorzien voor december CDR

13 oktober 2020

08u57 0

Acht jaar nadat het eerste West-Vlaamse filiaal van de Nederlandse supermarktketen Albert Heijn de deuren opende langs de Brugsesteenweg, wordt er momenteel werk gemaakt van een tweede winkel. Dit in het winkel- en kantorencomplex R.Plaza dat in opbouw is langs de Rijksweg in Rumbeke. De opening van de nieuwe Albert Heijn, met Koestraat 177 als officieel adres, is voorzien in december van dit jaar. Momenteel is men volop op zoek naar personeel. Er zijn vacatures voor kassiers, vulploegmedewerker, bakkerijmedewerker,… Meer via https://www.fraeyman-retail.be.