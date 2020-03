Opencampusdagen in Hogeschool VIVES CDR

04 maart 2020



Hogeschool Vives organiseert op zaterdag 7 en zondag 8 maart opencampusdagen. Je kunt op beide dagen van 13 tot 17 uur terecht op de campus langs de Wilgenstraat, maar ook op de campussen van de hogeschool in Brugge, Kortrijk, Oostende en Torhout. Tijdens de opencampusdagen krijg je de kans om de campus en vaklokalen te bezoeken, een kijkje te nemen op die plaatsen die elk van de VIVES-campussen zo bijzonder maken zoals de aula’s en auditoria, de praktijklabs, het studentenrestaurant, de bibliotheek, en om de boeken en cursussen in te kijken. Docenten en studenten informeren je er graag over de verschillende opleidingen en ka vindt er ook info over studiebegeleiding, studiekeuze-info en informatie over financiering, op kot gaan, examens en vrijstellingen, ... Meer info op www.vives.be.