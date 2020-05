Openbare verlichting wordt vervangen door LED CDR

06 mei 2020

Fluvius vervangt in de maanden mei en juni op verschillende plaatsen in Roeselare de bestaande openbare verlichting door nieuwe duurzame LED-verlichting. Het gaat onder andere over de verlichting langs de Ange Angillisstraat, de Koning Leopold I-Laan , de Mgr. De Haernestraa, de Cecilia Callebertstraat, de Joseph Hanoullestraat, de Willy Ostynstraat, de Gentstraat, het Gruyaertshof, de Jachthoornstraat , de Palfreniersstraat, de Renpaardenstraat en de Ruiterijstraat. De hinder door deze werken is zeer beperkt, er zijn geen omleidingen.