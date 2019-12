Openbaargroen-award 2019 voor Site Schiervelde CDR

23 december 2019

De Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) reikt jaarlijks de openbaargroen-award uit om het maatschappelijk belang van openbaar groen in de kijker zetten en te wijzen op de meerwaarde van een professionele aanpak door een tuinaannemer. De prijs gaat dit jaar naar Site Schiervelde die een drastische make-over kreeg door tuinaannemer Dewulf uit Ieper. Op Site Schiervele, de thuishaven van onder meer Sportoase Schiervelde, Expo Roeselare en KSV Roeselare, maakte de vroegere asfaltparking, in opdracht van de stad, plaats voor een groene parking waar verschillende soorten bomen een stek kregen, bloembollen in de grond gingen en struiken werden aangeplant.