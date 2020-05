Open voegen op Stationsplein vormen gevaar voor fietsers Charlotte Degezelle

05 mei 2020

10u57 0 Roeselare De grote betontegels waarmee het Stationsplein enkele jaren terug werd aangelegd, en vooral de brede open voegen er tussen, blijven voor problemen zorgen. De stad zoekt verder naar een geschikte voegvulling, maar besliste nu al om de aanleg ter hoogte van de Beversesteenweg anders aan te pakken.

Het Was Vlaams Belang-raadslid Cyriel Ameye die het thema maandagavond aankaartte tijdens de digitale gemeenteraad. Vorig week dinsdag was ik getuige van een bizar accident, dit praktisch ter hoogte van de hoofdingang van het station. Een fietser op een koersfiets kwam aangereden tussen de container die er staat voor de werken aan het gebouw naast café El Dia en het stationsgebouw”, vertelt hij. “Toen de fietser ter hoogte van de hoofdingang van het station kwam, maakte hij bijna een val. Wat bleek de oorzaak te zijn? Hij reed zich letterlijk vast in een open voeg tussen twee betonplaten. Het meest eigenaardige was het feit dat hij niet overkop ging, maar dat hij gewoon afgeremd werd daar die voeg niet mooi evenwijdig was maar een soort trechter vormde zodat die werkte als een soort rem. Een tijd terug werd al beloofd dat er een test zou gebeuren met twee verschillende soorten voegvulling tussen de betonplaten. Daarna zou een keuze gemaakt worden en zouden al de voegen opgevuld worden. Waarom is dit nog niet gebeurd?” Schepen van openbare werken Griet Coppé (CD&V) gaf mee dat er inderdaad plaatselijk twee verschillende soorten voegvulling zijn aangebracht. “Maar door Covid-19 kon de evaluatie met het studiebureau nog niet gebeuren”, zegt ze. “We hopen dat dit zo snel mogelijk kan. Ook de fabrikant van de betonvlakken kijkt trouwens mee om te zien hoe het beter kan. Ondertussen hebben we wel geleerd en sowieso zullen we de achterkant van het station, ter hoogte van de Beversesteenweg, op en andere manier aanleggen. We zullen er beton gieten, er een zaagsnede inmaken en dan een elastieken voegsel met kiezelsteen onderaan toevoegen. Maar het zal een aandachtspunt blijven dat de voegen niet kapot gaan als er machines op het plein komen.” Ameye hoopt dat de stad de voegen zo snel mogelijk aanpakt. “Als er een ongeval gebeurd, kan de stad aansprakelijk gesteld worden”, besluit hij.