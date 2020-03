Opbrengst ‘Honderd Historische Roeselarenaars’ geschonken aan Mannahuis en vzw Onze Kinderen Charlotte Degezelle

10 maart 2020

Drie jaar op een rij sloegen de Gilde der Erepoorters en uitgeverij Bibliodroom de handen ineen voor de uitgave van een boek. Met ‘Honderd Historische Roeselarenaars’ werd eind vorig jaar het sluitstuk van de trilogie op de wereld losgelaten. Het boek, dat 100 overleden Roeselarenaars belicht, is uitverkocht en maandagavond werd de opbrengst ervan geschonken aan twee Roeselaarse sociale doelen. Zij ontvangen elk een cheque van 2.612 euro. Het Mannahuis, het sociaal restaurant van de dekenij waar mensen die het financieel moeilijk hebben tegen een kleine bijdrage terecht kunnen voor een maaltijd, kan de centen goed gebruiken. Zij vieren dit jaar hun 25e verjaardag en plannen een volksfeest. De tweede cheque ging nar de vzw Onze Kinderen uit Rumbeke die actief is in de bijzondere jeugdzorg. Zij willen de centen investeren in de realisatie van een gezinsstudio. Dankzij de drie boeken, ‘Honderd Heerlijke Roeselarenaars’, ‘Honderd Herkenbare Roeselarenaars’ en ’Honderd Historische Roeselarenaars’ kon in totaal meer dan 11.000 euro aan sociale doelen geschonken worden.