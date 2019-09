Op weekdagen voortaan enkel nog eucharistie in kerk Arme Klaren CDR

30 september 2019

Sinds deze week geldt er een nieuwe regeling voor de eucharistievieringen tijdens de week. Voortaan is er van maandag tot vrijdag een eucharistieviering om 18 uur in de kerk van de Arme Klaren, site De Bremstruik in de Arme Klarenstraat. Er zijn geen missen meer tijdens weekdagen in de St.-Michielskerk, de H.-Hartkerk en de O.L.-Vrouwekerk. Wie liever in de ochtend eucharistie viert, kan aansluiten bij één van de kloostergemeenschappen. Bij de Grauwzusters-Franciscanessen langs de Nonnenstraat zijn er vieringen om 7 en om 9.30 uur. Bij de Zusters van de H.Vincentius langs de A. Rodenbachstraat ben je welkom om 7 uur en bij de Zusters van Liefde langs de Meensesteenweg 81 om 8.45 uur. De wijzigingen worden doorgevoerd omdat de Pastorale Eenheid Sint-Franciscus het zinvol vindt om samen te komen in één kerk om gezamenlijk eucharistie te vieren in de plaats van verschillende kleine groepjes in de verschillende kerken. Ook ecologisch lijkt het hen een verantwoorde keuze want voortaan dient er maar één kerkruimte verwarmd te worden en de kerk van de Zusters Arme Klaren wordt sowieso elke dag verwarmd.