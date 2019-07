Op schattenjacht met Vlieg in ARhus en KOERS CDR

04 juli 2019

Vlieg is deze zomer te gast in ARhus De Munt, ARhus Rumbeke en KOERS. Museum van de Wielersport. Op die drie locaties verstopt hij opnieuw zijn schatkist zodat jonge speurneuzen op zoek kunnen. In ARhus, op de Munt en het voormalige Rumbeekse gemeentehuis, is de schattenjacht er voor kinderen vanaf 7 jaar, al mogen kinderen van 5 en zes jaar ook deelnemen samen met hun (groot)ouders. Deelnemertjes die de schatkist vinden krijgen een smaakboekje boordevol spelletjes én maken kans op fantastische prijzen. Je vergrootglas bovenhalen kan er tot en met 31 augustus en is gratis. In KOERS gaan speurneuzen tot 12 jaar op zoek via speelse doe-activiteiten en een roadbook. Als beloning gaan ze ook hier naar huis met een smaakboekje. Kinderen tot 6 jaar gaan met de loopfiets op zoek naar Vlieg die reuzehonger en dorst heeft gekregen van al dat fietsen. Hun speurwerk wordt beloond met een leuk cadeautje uit de Schatkist. De zoektocht voor kinderen tot zes jaar is gratis, het roadbook voor kinderen tussen zes en 12 kost zeven euro. In Koers aan het Polenplein is Vlieg present tot en met 1 september.