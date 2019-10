Op deze plekken wordt deze week geflitst CDR

28 oktober 2019

07u40 3

De herfstvakantie is begonnen, en dat is ook voelbaar bij de aangekondigde snelheidscontroles van politiezone Riho. Er staan deze week welgeteld twee controles op de agenda. Op donderdag 31 oktober wordt er geflitst in Hooglede langs de Ieperstraat en de Grijspeerdstraat. Dit wel echter niet zeggen dat er heel de week geen onaangekondigde controles gebeuren. Matig dus je snelheid.