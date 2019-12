Op deze plaatsen in de streek kan je het nieuwe jaar al feestend starten Valentijn Dumoulein

30 december 2019

09u16 0 Roeselare Het oude jaar loopt ten einde en dus maken heel wat mensen zich op om op 31 december een avondje oud en nieuw in stijl te vieren. Dat kan dit jaar traditiegetrouw op verschillende plaatsen in de regio. Een kleine selectie:

* In Tielt is er een in de Europahal de tweede editie van het eindejaarsgala Discover 2020. Dit keer zijn er twee zalen. Op de mainstage is er commerciële muziek, in de tweede ruimte is er deep house en techno. All-intickets kosten 50 euro De dresscode is avondkledij of tuxedo. De deuren openen om 21.30 uur. Om 4.30 uur zijn er boterkoeken. Tickets zijn te koop via cafés Pièce Unique en De Keet en ’t Fonteintje in Ruiselede of online via Oudejaarsgala Discover 2020.

* Nog in Tielt is er voor het tweede jaar het oudejaarsgala Good Intentions. De paardenmanège van Vincent Martens in de Ondankstraat 2A wordt opnieuw tot een balzaal omgetoverd. Er zij nog slechts enkele tickets verkrijgbaar via café D’Hespe. Meer info op hun Facebookpagina.

* het oudejaarsgala in de Expohallen van Roeselare is al vele jaren een klassieker en ook straks kan je er opnieuw terecht. Het gala kreeg de naam The Origin of NYE mee. Met je toegangsticket kan je de hele avond drank bestellen aan de bar, behalve cocktails. De organisatie is deels nieuw. Er is ook een foodcorner voorzien. De dresscode is casual chique. Tickets kosten 50 euro.

* Een alternatief Roeselaars oudejaarsfeestje is er in Het Sacrament langs de Moorseelsesteenweg in Roeselare. Jonah Muylle van cultuurkapel De Schaduw uit Ardooie houdt met Finfini een iets klassieker feest. Er zijn twee formules. Blijven eten kan vanaf 18.30 uur, om 23.30 uur start de fuif. Kaarten kosten 110 euro voor het all-in diner en de fuif en 50 euro voor enkel het feest. Meer info via www.deschaduw.be.

* Wie na de oudejaarsnacht nog niet uitgefeest is, kan op 1 januari ’s avonds in Gits terecht voor First New Year’s After Party. Muziek in zaal Den Akker is er van DJ’s High Fly, Filip D’Haeze, en Da Rick. Vanaf 16.30 uur is er voor 18 euro een feestmaal voor mensen die eenzaam zijn of het minder makkelijk hebben. Om 18.30 uur volgt The First New Year’s AFter Bar met Filip D’Haeze. Voor kinderen is er schmink en een springkasteel. Het feest zelf start om 21 uur. Meer info via de Facebookpagina The First New Year’s After Party.

* Noot: Deze lijst is niet volledig. Ook in heel wat cafés en horecazaken zijn er oudejaarsfeestjes. Organiseert u in de regio Mandelstreek toch een groter gala dat niet op deze lijst staat, dan mag u daar ons altijd attent op maken en dan voegen we dit aan de lijst toe.