Op biertrip door de Rodenbachstad via de Roeselaarse Bierwandeling: over bier, brouwers en Berten Charlotte Degezelle

05 juni 2019

09u37 0 Roeselare Om Roeselare wereldwijd als bierstad te profileren, ontwikkelde biersommelier Belinde Eelbode in samenspraak met de Dienst Toerisme van de stad de Roeselaarse bierwandeling. Aan de hand van een plattegrond en de Erfgoedapp kan je voortaan Roeselare verkennen langs nieuwe en verdwenen brouwerijen, je dorst lessen met één of meerdere lokale biertjes in één van de vele cafeetjes en ontdekken waarom Roeselare de Rodenbachstad is.

Roeselare staat al bijna 150 jaar op de kaart als de thuisstad van Brouwerij Rodenbach, maar heeft voor bierliefhebbers meer te bieden dan het internationaal gesmaakte pittige bruintje. Bier proeven en bier brouwen is bovendien hot en nu springt ook het stadsbestuur op de trein en lanceren ze de Roeselaarse Bierwandeling. “Het idee is ontsproten bij onze Dienst Toerisme”, vertelt toerismeschepen Dirk Lievens (CD&V). “We gingen op zoek naar talent om een dergelijke wandeling te realiseren en kwamen uit bij onze biersommelier Belinda Eelbode. Zij boorde al haar expertise aan, en vervolgens goot de Dienst Toerisme al die hersenspinsels en opzoekingen in een overzichtelijke plattegrond gekoppeld aan de Erfgoedapp.”

De nieuwe wandeling moet nog meer bezoekers naar Roeselare lokken. “Jaarlijks komen er nu al 550 groepen onze stad bezoeken”, weet schepen Lievens. “Dat is heel wat en we leggen een groeipad af. Wetende dat er jaarlijks 20 tot 25.000 mensen Brouwerij Rodenbach bezoeken, dan voel je dat inzetten op het bierverhaal van onze stad zal lonen.”

Maar wat houdt die nieuwe Bierwandeling nu eigenlijk in? Belinda, zaakvoerster van Beer To Taste maar ook voorzitter van de West-Vlaamse Gidsenkring, startte helemaal van nul en ontwikkelde een nieuw concept volledig los van de platgetreden paden dat zowel geschikt is voor bierliefhebbers als bierprofessionals. De wandeling kaart de rijke Roeselaarse biertraditie aan, in het verleden en op vandaag. “Onze stad telt twee brouwerijen, een moutbakkerij, verschillende brouwfirma’s en is in totaal goed voor 20 Roeselaarse biertjes”, vertelt ze. “Maar de bierwandeling gaat over meer dan die bieren alleen. Je kan de wandeling, goed voor vier kilometer door het centrum en Krottegem en met zeven stops, in één keer afleggen maar ook in stukken. Dit individueel of in groep en straks ook onder begeleiding van een biergids. De plattegrond is er trouwens in het Nederlands, Frans en Engels. Idealiter start je aan het Stationsplein waar je de kunst van het bierproeven leert, onderweg ontdek je het verhaal van Albrecht Rodenbach en Brouwerij Rodenbach, in KOERS maak je kennis met wielerbieren zoals de Triporteurbieren van moutbakkerij BOM Brewery en de vroegere naastgelegen brouwerij Cauwe die Roeselaarse tripel brouwde. Op vandaag kan je opnieuw een Roeselaarse tripel drinken maar dan volgens een nieuw recept van Bram’s Brewery. Op de Grote Markt focussen we op ’t Vat van Rodenbach en de foeders van Rodenbach, maar ook foodpairing, water als basis voor bier en de verhalen achter de Onze Louis van Zwaan9 en WUK van De Brouwmoaten komen aan bod net zoals de verdwenen brouwerij De Ooievaar van voormalig burgemeester Mahieu. Tijdens de tocht zorgt de plattegrond voor basisinfo, de Erfgoedapp voor verdieping, filmpjes, oud beeldmateriaal,… Het is de bedoeling dat je je na de wandeling een echte bierexpert kan noemen en dat wij met de wandeling Roeselare voor eens en altijd echt op de bierkaart zetten.”

De plattegrond van de Roeselaarse bierwandeling kan je gratis oppikken bij de Dienst Toerisme in KOERS. Museum van de Wielersport aan het Polenplein.Vanaf 1 juli kan je de wandeling ook samen met een gids afleggen. Boeken kan via www.visitroeselare.be.