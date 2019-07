Oorzaak van problemen met leidingwater nog onduidelijk, “maar komt wel van een externe bron” CDR

31 juli 2019

11u16 0 Roeselare De problemen met het leidingwater in delen van de Beversesteenweg, de Leopold III-laan, Het Speelgoed en de Rozendaalstraat houden aan. Een week nadat het water ondrinkbaar werd verklaard, blijft het kookadvies gelden.

“We blijven elke dag de stalen onderzoeken”, vertelt communicatieverantwoordelijke Raissa Verstrynge van De Watergroep. “De leidingen werden gisteren extra gespoeld, maar daardoor had een aantal woningen te weinig waterdruk. De extra spoelingen zullen daarom vanaf nu alleen ’s nachts gebeuren. De oorzaak is een externe bron. Er komt dus water van een externe bron in ons leidingnet, maar de locatie van het probleem hebben we nog niet achterhaald. Als het kookadvies opgeheven wordt, zullen we alle bewoners hierover verwittigen. Zolang ze niets horen, blijft het kookadvies dus geldig.”

Wie leidingwater wil gebruiken voor het bereiden van voedsel of drank, het wassen van groenten en fruit, het poetsen van de tanden en het reinigen van wonden moet dat dus nog altijd vijf minuten laten koken. De 250 getroffen gezinnen kunnen ook nog altijd in de brandweerkazerne terecht om bidons water af te halen.