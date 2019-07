Ook striphelden houden van West-Vlaanderen: op ronde door de kustprovincie als voorsmaakje van het Stripfestival van Middelkerke Charlotte Degezelle

19 juli 2019

Striphelden boven aan de kust. Van 20 juli tot en met 12 augustus kan je op het Arthur De Greefplein langs de Zeedijk in Middelkerke terecht voor het Stripfestival. Thema's dit jaar zijn de 60ste verjaardag van de Rode Ridder en Kiekeboe en de zee. Als opwarmer doken wij samen met stripfanaat Geert Van Gheluwe uit Sint-Eloois-Winkel in zijn indrukwekkende collectie en gingen op zoek naar stripverhalen die zich (deels) afspelen in West-Vlaanderen. Een unieke manier om de provincie te verkennen, in het spoor van Suske en Wiske, Bakelandt, Nero en andere grootheden uit stripland.

Nero • Jan Spier toont appreciatie voor Veurns stadhuis

Striptekenaar Marc Sleen vond in de jaren 50 al inspiratie in West-Vlaanderen voor de avonturen van Nero. In ‘De Zwarte Voeten’, het elfde stripverhaal van Nero en het tweede en ook laatste dat verscheen onder de naam ‘De avonturen van Nero en zijn hoed’, zien we onder meer een snipverkouden Jan Spier bij het monumentale stadhuis van Veurne. In de strip gaan Nero en zijn kompanen samen met de Zwartvoeters, afkomstig van de planeet Pompelanioem, op zoek naar levers. Zo verzeilen ze in Veurne, maar ook in Ieper. ‘De Zwarte Voeten’ is in 1951 uitgegeven door Standaard Uitgeverij.

Jommeke • Op missie in Middelkerke

‘Missie Middelkerke’ is de titel van het 286ste stripverhaal van Jommeke. De titel doet al vermoeden dat de kustgemeente in de strip belicht zal worden. Je ontdekt er onder meer een verwijzing naar het jaarlijkse stripfestival, de stripbeelden van Urbanus, Marcel Kiekeboe en Suske en Wiske op de Zeedijk, de Dronkenput en kwartier Kamp Lombardsijde. Maar ook de Oostendse luchthaven komt in beeld. Niet vreemd, want in de strip zoekt Jommeke uit wat er geworden is van de straalvogel, nadat het leger zijn neergestorte vliegtuig had meegenomen om het te onderzoeken. De Jommeke-reeks wordt getekend door Studio Jef Nys en het album verscheen in 2017 bij Ballon Media.

Bakelandt • Toontje en Rooie Zita op de Tieltse Markt

In 1971 werd Tielt verstript door Hec Leemans. In het allereerste album uit de Bakelandt-reeks, ‘De Bloedwet’, worden we naar de Europastad gekatapulteerd. Daar zien we Toontje en Rooie Zita, twee hoofdfiguren uit de reeks, die er in de schaduw van de Halletoren hun gestolen goederen proberen aan de man te brengen. Ook vandaag kan je je perfect nog inbeelden dat er in de middeleeuwen op de Tieltse Markt handel werd gedreven in laken, wol, vlas, garen en linnen. De uitspraak van Rooie Zita is dan weer een verwijzing naar Roeselare, waar de Nieuwmarkt gekend staat als de wijk waar de leurders woonden. De albums van Bakelandt verschijnen bij Standaard Uitgeverij.

Suske en Wiske • Soldaat Doolittel verdedigt ‘zijn’ Menenpoort

‘De Kattige Kat’ is het 205de stripverhaal van Suske en Wiske. Het speelt zich deels af in Bellewaerde, maar ook in Ieper zelf en meer bepaald onder en rond de Menenpoort en de Lakenhalle. Alles begint met Lambik die het Kanaal wil overzwemmen, maar halverwege moet opgeven. Hij belandt in het volgbootje bij Sidonia waar plots ook Tuttebel opduikt, een heks die haar bezem kwijt is en op Sidonia wil wegvliegen. De heks, die in Ieper als kat van de toren gesmeten werd en daarom wraak wil nemen, verandert Sidonia in een kat. Suske en Wiske gaan naar beiden op zoek en krijgen te maken met korporaal Doolittel. Zijn leven is in WO I gered door een kat, en jaarlijks steekt hij het Kanaal over om zwerfkatten te helpen. Het stripverhaal dateert uit 1986 en verscheen bij Standaard Uitgeverij.

Yoko Tsuno • Op verkenning in historisch Brugge

‘De astroloog van Brugge’ is het twintigste stripalbum uit de Yoko Tsuno-reeks van Roger Leloup. De strip werd voor het eerst uitgegeven bij Dupuis in 1994 en neemt je via bijzonder realistische tekeningen mee dwars door de historische Breydelstad. Op de cover prijkt het Belfort, maar je kan perfect een wandeling maken in het spoor van Yoko. Ze passeert onder meer de Blinde Ezelstraat, de Jeruzalemkerk, het Begijnhof, de Sint-Bonifatius- en de Carmersbrug en het Jan Van Eyckplein en maakt een tochtje op de reien. Dat doet ze deels in het heden, maar via een tijdsmachine keert de heldin ook terug naar de 16de eeuw om een destijds heersende pestepidemie niet naar de huidige tijd te laten overslaan.

Vasco • Op de Brugse Burg

De stripreeks Vasco van Gilles Chaillet situeert zich in de middeleeuwen en volgt de telg van een Italiaanse bankiersfamilie. In het album ‘Het Spook van Brugge’ reist Vasco van het Italiaanse Siena naar Brugge om er aanwezig te zijn bij het openen van het testament van wijlen baron Van Loo. Wat aanvankelijk een formaliteit lijkt, draait op een gevaarlijke missie uit. De erfenis wekt de hebzucht van de hele familie van de overledene en Vasco blijkt al snel ongewenst. Meer nog, er wordt geprobeerd hem uit de weg te ruimen. Dit alles speelt zich af tegen een bijzonder realistisch getekende Brugse achtergrond. Zo zie je op de cover de Onze-Lieve-Vrouwekerk gezien vanop de Sint-Bonifatiusbrug en verschijnt Vasco onder meer op de Burg, met onder andere het stadhuis. ‘Het Spook van Brugge’ is het 15de verhaal in de Vascoreeks, is uitgegeven door Le Lombard en verscheen voor het eerst in 1997.

Suske en Wiske • In het Nieuwpoort van Jeanne Panne

De bekendste heks van de kust is en blijft Jeanne Panne. Ze stierf in 1650 op de brandstapel. In 2000 verscheen een stripverhaal van Suske en Wiske, nummer 364 in de reeks, waarin de Nieuwpoortse Jeanne Panne de hoofdrol kreeg. De strip kwam er op vraag van het toenmalige Nieuwpoortse stadsbestuur. Paul Geerts pende een verhaal neer over Suske en Wiske die samen met tante Sidonia Nieuwpoort verkennen, terwijl Jerom en Lambik gaan drinken in Vlissinghe, het oudste café van Brugge. Lambik krijgt er ruzie en vertrekt. Tante Sidonia laat op haar beurt de kinderen een standbeeld zien van Jeanne Panne. Thuisgekomen horen ze dat er bij professor Barabas is ingebroken door Lambik die met de teletijdmachine naar het Nieuwpoort van juni 1600 is gereisd, waar hij kennismaakt met Jeanne Panne.

Tijl Uilenspiegel • In het witte polderdorp Lissewege

Willy Vandersteen is vooral gekend als bedenker en oorspronkelijke tekenaar van Suske en Wiske, maar hij is ook de man achter de reeks Tijl Uilenspiegel die amper twee albums telt. Hij had plannen voor meer verhalen, maar overleed voor hij die kon realiseren. Het eerste verhaal, ‘Opstand der Geuzen’, is geïnspireerd op het boek De Legende van Uilenspiegel van Charles De Coster en verscheen voor het eerst in 1954 bij Standaard Uitgeverij. Veelal wordt Damme gezien als het Uilenspiegeldorp, maar Willy Vandersteen liet ook Lissewege, het witte polderdorp, aan bod komen in zijn strip. Hij tekende meer bepaald de stompe toren van de Onze-Lieve-Vrouw-Bezoekingskerk.

De Kiekeboes • Op pad in Brugge

Het 136ste album van de Kiekeboes verscheen in 2013 bij Standaard Uitgeverij. In ‘Schijnheilig Bloed’ komt Brugge aan bod. Een afgezette pedofiele bisschop, verwijzend naar bisschop Roger Vangheluwe, moet onderduiken in de Basiliek van het Heilig Bloed op de Burg. Naast de bloedkapel tekende Merho onder meer ook de Markt met het Belfort, het Jan van Eyckplein… Het Heilig Bloed inspireerde wel meer striptekenaars. In 2002 verscheen in de Suske en Wiske-reeks al het album ‘Heilig Bloed’.

De Geuzen • Veerle, Hannes en Tamme op de Damse Markt

‘Onheil boven Damme’ is het zesde stripverhaal uit de reeks van De Geuzen. Het is getekend door Eugeen Goossens op scenario en schetsen van Willy Vandersteen en verscheen in 1988 bij Standaard Uitgeverij. De titel van het stripverhaal doet al vermoeden dat de boekenstad uit het potlood van Vandersteen vloeide. Op het bijhorende plaatje zie je Veerle, Hannes en Tamme - de Vandersteen-persiflages op Tijl Uilenspiegel, Nele en Lamme Goedzak - op de paardenmarkt met op de achtergrond het stadhuis van Damme. Maar bijvoorbeeld ook de Damse Vaart komt in beeld in het album.

Volbloeden • Waregem Koerse terug in de tijd

De in 2003 overleden striptekenaar Franz had duidelijk iets met paarden. In 1985 verscheen bij uitgeverij Lombard van zijn hand ‘Volbloeden’. Geen typisch stripverhaal, maar een bundel verhalen de zich allen afspelen in de wereld van de paardenrensport. Sommige verhalen zijn verzonnen, andere gebaseerd op ware gebeurtenissen. Een event waar Franz niet omheen kon, was het Waregem Koerse van in de beginjaren. De tekenaar neemt ons mee in de tijd naar de allereerste Steeple Chase van Vlaanderen in 1858 waarbij burggraaf Talon zowel de eerste als de tweede plaats wegkaapte. De Grote Steeple Chase van Vlaanderen is nog steeds de topper van Waregem Koerse met de spectaculaire jump over de Gaverbeek.

Bakelandt • Het kasteel van Wijnendale als gevangenis van Rooie Zita

Het waterkasteel van Wijnendale bij Torhout is de centrale locatie in het derde avontuur van ‘Bakelandt: De gevangene van Wijnendale’. Rooie Zita wordt in haar herberg overvallen door de troepen van De Crèvecœur en opgesloten in het kasteel. Bakelandt beraamt vervolgens een plan om zijn dierbare vriendin te redden. Dankzij een list slaagt Baekelandt erin Rooie Zita te bevrijden, maar dan blijkt dat er in het kasteel van Wijnendale nog een ander heel belangrijke gevangene aanwezig is. ‘De gevangene van Wijnendale’ is getekend door Hec Leemans, het scenario is van de hand van J. Daniël en het album verscheen in 1995 bij Standaard Uitgeverij.

+ Bakelandt • De Torhoutse paardenmarkt

Torhout dateert volgens authentieke heemkundige documenten uit 654. Elk jaar vindt er op de laatste zaterdag van juni een paardenmarkt plaats. Die werd dit jaar nog ingekort door de hitte. Striptekenaar Hec Leemans is duidelijk ook op de hoogte van de Torhoutse traditie en nam de paardenmarkt op in zijn tweede Bakelandt-verhaal: ‘Het goud van de consul’. Net zoals tegenwoordig situeert Leemans de paardenmarkt op het Marktplein. Op de achtergrond zei je dan ook het Torhoutse stadhuis in barokstijl dat dateert uit 1713. ‘Bakelandt 2: Het goud van de consul’ door Hec Leemans verscheen in 1978 voor het eerst bij Standaard Uitgeverij.

Jommeke • Op de Boomerang van Bellewaerde

Het Ieperse pretpark Bellewaerde komt prominent in beeld in ‘Bollywood in Bellewaerde’, het 281ste stripverhaal van Jommeke, getekend door Studio Jef Nys. Anatool gaat aan de slag als dierenverzorger in het park en moet het verblijf van de olifanten proper houden. Op vraag van de directeur verruilt hij die taak voor het rondleiden van een Indische filmbons en zijn steracteur die een film willen draaien in het park. Dat veroorzaakt de nodige animo, al zeker als de acteur op de eerste dag ontvoerd wordt. Jommeke wordt opgetrommeld om de ontvoering op te lossen. ‘Bollywood in Bellewaerde’ dateert uit 2016 en wordt uitgegeven door Ballon Media.

Sierlijkheid • Beeldhouwwerk verkent Roeselare

Het stripcollectief Striptic, zijnde Steven Selschotter, Jimmy Hostens en Phavin Verly, werkte in 2017 samen met de internationaal gerenommeerde dichteres Maud Vanhauwaert voor een stripverhaal over ‘Sierlijkheid’, een beeldhouwwerk van Irénée Duriez. Het bronzen beeld prijkte 13 jaar op de Roeselaarse Grote Markt, maar werd in 2007 verplaatst naar Park van de Walle. Heel wat Roeselarenaars hebben die beslissing nog altijd niet verteerd en dat was voor het stripcollectief voldoende om er een strip aan te wijden. Ze wekten ‘Sierlijkheid’ elk in hun eigen stijl tot leven en laten haar kennis maken met het Roeselaarse centrum dat het voorbije decennium een ware metamorfose onderging. ‘Deze mokkel stapt van haar sokkel’ is uitgegeven door Uitgeverij Bibliodroom.

De Kiekeboes • Op vakantie in De Haan

In 2012 liet striptekenaar Merho het 132ste avontuur van Kiekeboe op de wereld los. ‘Alle eendjes’ speelt zich integraal af in De Haan. De Kiekeboes gaan er op vakantie, maar van een rustig uitje komt niets in huis. Konstantinopel vindt een geel badeendje op het strand dat samen met duizenden andere uit een Chinese container is gevallen tijdens een storm. Binnen de kortste keren worden Kiekeboe en de zijnen achtervolgd door Amerikaanse en Chinese criminelen, want de eendjes blijken gevuld met zuivere heroïne. In het stripverhaal herken je de villa’s van de Concessie, het standbeeld van Albert Einstein die in 1933 enkele maanden in De Haan woonde, ook de eendjes verwijzen naar het wapenschild van De Haan.

Guldensporenslag • Jan Breydel bouwt feestje aan Kortrijkse Broeltorens

‘Kroniek der Guldensporenslag 3: Lente’ is een creatie van Christian Verhaeghe en Ronny Matton en verscheen in 2000 bij uitgeverij Talent. In vier delen vertelt het duo het relaas van de Guldensporenslag. Dit gebeurt aan de hand van het verhaal van de gekwelde Franse koning Filips de Schone die een oplossing probeert te vinden voor zijn nachtmerries. Die schilderen het relaas van de veldslag die zijn leger op 11 juli 1302 in Kortrijk schandelijk verloor. De Guldensporenslag is onlosmakelijk verbonden met Kortrijk en je herkent in het stripverhaal nog steeds enkele elementen uit het huidige straatbeeld, zoals de Broeltorens.

Altijd ergens oorlog • Roeselaarse oorlogsgruwel

Met de tweedelige stripreeks ‘Altijd ergens oorlog’ bieden tekenaar Jimmy Hostens en auteur Rino Feys een unieke kijk op de Eerste Wereldoorlog in het Roeselaarse. Het duo neemt je mee terug in de tijd via het fictieve verhaal van de kleine Marie. Zij schrijft een dagboek aan haar vader die als seizoensarbeider in Frankrijk werkt en daar blijft na het uitbreken van de oorlog. Daarin vertelt ze van dag tot dag wat ze meemaakt. Zo verhuizen haar grootouders en tante na de ontruiming van Westrozebeke naar Roeselare, waar ze café De Kroon op de Grote Markt openhouden. De rol van haar tante is weggelegd voor de Martha Cnockaert, de bekende spionne. Ook Schuwe Maandag, het vluchten, de luchtaanvallen… komen aan bod, net zoals tal van bekende Roeselaarse plekken zoals de Oude Post, het stadhuis, het Klein Seminarie, café Den Arend, het Kasteel van Rumbeke, de Karnemelkstraat. ‘Altijd ergens oorlog’ is verschenen bij Uitgeverij Bibliodroom. Het eerste deel in 2016, het tweede deel in 2018.

Dossier van de Duivel • Aspe en Marec verstrippen Brugge

Als rasechte Bruggelingen Pieter Aspe en Marec de krachten bundelen voor een strip, kan het quasi niet anders of hun geliefde Brugge speelt zelf ook een rol. Eind 2018 verscheen ‘Dossier van de Duivel’ bij NV Aspe en inderdaad, het verhaal speelt zich af in het Brugge en Parijs van 1890. Het uitgangspunt van ‘Dossier van de duivel’ is een oud, waargebeurd verhaal dat Aspe kende en waarrond de twee een fictief scenario bedachten. Het legt een verband bloot tussen satanische missen en historische figuren en Marec deed bijzonder veel moeite om Brugge en Parijs historisch correct weer te geven. Wie de strip openslaat, wordt onmiddellijk geconfronteerd met erg gedetailleerde tekeningen van zowel het exterieur als het interieur van de Sint-Annakerk, maar ook onder meer de Smedenpoort en Vlissinghe, het oudste café van de stad, werden door Marec op papier gezet.

De Laatste Braedy • De slagvelden van de Westhoek

Ivan Petrus Adriaenssens bracht met de historische strip ‘De Laatste Braedy’ delen van de Westhoek in beeld. Via het verhaal van Vicky Braedy die op zoek gaat naar haar wortels, beland je te midden de slagvelden in Passendale en Cambrai in 1917. Want het enige wat Vicky weet, is dat haar betovergrootvader overleed op een slagveld bij Passendale, vlak bij de legendarische tank ‘Fray Bentos’. In het stripalbum herken je onder meer het Memorial Museum Passchendaele 1917, de dorpskern van Poelkapelle met het monument voor de Franse vliegenier Georges Guynemer, de Ieperse Menenpoort waar The Last Post gespeeld wordt, Tyne Cot Cemetery… ‘De Laatste Braedy’ verscheen in 2017 bij Lannoo.