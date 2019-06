Ook Roeselare wil geen nieuwe bovengrondse hoogspanningslijn CDR

25 juni 2019

14u46 0 Roeselare Ook Stad Roeselare kant zich tegen het Ventilusproject. De stad is geen voorstander van bijkomende bovengrondse hoogspanningsleidingen, en stelt ondergrondse lijnen voor, waarbij de bestaande luchtlijn Beveren-Pittem ondergronds wordt gebracht.

Het Ventilusproject wil via de aanleg van een nieuwe hoogspanningsluchtlijn doorheen West-Vlaanderen de opgewekte stroom vanop de windmolenparken op zee naar het binnenland brengen. Om deze stroom naar het binnenland te leiden moet doorheen de Provincie West-Vlaanderen een nieuwe hoogspanningslijn worden aangelegd. Hierbij zullen bestaande leidingen worden opgewaardeerd in combinatie met de aanleg van nieuwe leidingen. Tot 27 juni kan de Stad Roeselare op deze startnota, de eerste fase van de goedkeuringsprocedure van dit ruimtelijk uitvoeringsplan, een advies overmaken aan het departement Omgeving.

Het schepencollege formuleerde een formeel advies om aan het Vlaams gewest over te maken. Daaruit blijkt dat het basisscenario voor de stad de enige haalbare optie is. Dit scenario spreekt over een nieuwe luchtlijn van 380 kv vanuit Brugge richting het hoogspanningsstation van Izegem. Dit tracé loopt langs de E403 en buigt via een bestaande luchtlijn op het grondgebied Ardooie oostwaarts af richting Pittem en vervolgens richting Izegem. De bestaande 150kv luchtlijn Beveren-Pittem verdwijnt en wordt in het openbaar domein ondergronds gelegd. Waar de luchtlijn op Ardooie oostwaarts afbuigt richting Pittem en Izegem wordt de bestaande 150kv luchtlijn herbenut door een 380kv luchtlijn. “Maar we stellen als voorwaarde dat de bestaande luchtlijn Beveren-Pittem ondergronds wordt gebracht”, zegt burgemeester Kris Declercq (CD&V). “ De Stad verzet zich in elk geval tegen bijkomende bovengrondse luchtspanningsleidingen op het Roeselaars grondgebied. Ook willen we het ondergronds brengen van de bestaande luchtlijn Beveren-Pittem faciliteren. Deze ingreep is perfect combineerbaar met de mogelijke heraanleg van Ardooisesteenweg en dit in functie van het verhogen van de verkeersveiligheid. Uiteindelijk betekent deze ingreep nog een bijkomend voordeel. Op vandaag loopt de 150kv luchtlijn Beveren-Pittem over de zuidelijke woonwijken van de deelgemeente Beveren en doorkruist ze het landbouwlandschap dat omgeven is door de buitenwijken van de stad, van de deelgemeente Beveren en de E403. Het weghalen van deze luchtlijn betekent een opwaardering van de woonkwaliteit en van de beleving van dit landbouwgebied. “