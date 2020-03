Ook Poco Loco alert voor coronavirus: “Wie op reis ging naar risicoland, moet zich melden” Charlotte Degezelle

02 maart 2020

10u56 0 Roeselare Tex Mex-gigant Poco Loco roept alle medewerkers die tijdens de krokusvakantie op reis gingen naar een land of regio met veel coronapatiënten op om zich te melden.

“Tot nu toe heeft niemand zich gemeld”, zegt communicatieverantwoordelijke Nele Boudrez. Sowieso volgt het bedrijf aan de Rumbeeksegravier, dat meer dan zeshonderd personeelsleden telt, de situatie op de voet op. “Via onze interne kanalen verspreiden we de info rond goeie hygiëne, zoals handen wassen, papieren zakdoeken gebruiken en niezen in de elleboog”, gaat Nele verder. “Daarnaast plaatsen we aan de receptie een handgel omdat iedereen zich moet aanmelden op dezelfde tablet.”