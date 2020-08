Ook op de dinsdagmarkt winkel je alleen CDR

03 augustus 2020

Sinds woensdag 29 juli zijn er enkele bijkomende maatregelen van kracht rond winkelen in de strijd tegen het coronavirus. De stad Roeselare wijst er nog eens op dat deze maatregelen evenzeer gelden voor de wekelijkse dinsdagmarkt. Winkelen op de verschillende marktpleinen doe je op je eentje. De enige uitzondering hierop is voor minderjarigen of zorgbehoevenden, die vergezeld kunnen worden door maximaal één persoon. Ook het dragen van een mondmasker is verplicht. Verder wordt gevraagd om nauwgezet de instructies en de looplijnen te volgen en de aanwijzingen van de shoppinggidsen te volgen.