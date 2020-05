Ook KSV De Ruiter krijgt kunstgras CDR

07 mei 2020

In het verleden investeerde Stad Roeselare al in kunstgrasvelden voor KSV Roeselare, KSV Rumbeke, Dosko Beveren en op vandaag is de aanleg van een kunstgrasveld voor Club Roeselare zelfs bezig op het Rodenbachstadion. Nu viel ook de beslissing om vanuit de stad een investeringssubsidie te geven aan KSV De Ruiter. Zij zijn de laatste Roeselaarse voetbalclub die zo ook een kunstgrasveld kan realiseren. Dit komt er op terrein twee langs de Ieperseaardeweg het. De club hoopt dat het kunstgrasveld speelklaar is tegen het nieuwe seizoen.