Ook bij tweede testing blijken alle bewoners van WZC Westerlinde coronavrij

20 mei 2020

12u24

Alle bewoners van WZC Westerlinde werden vorige week dankzij testkits van de overheid getest op Covid-19. Het ging al om een tweede test want eind april werd het woonzorgcentrum aan de Westlaan geselecteerd door de Vlaamse overheid voor een testing van alle medewerkers. De directie besliste toen om op eigen initiatief de bewoners ook te testen. Alle resultaten waren toen negatief, en ook vorige week testten alle bewoners negatief op corona. “Een bevrijdend resultaat”, horen we bij de directie. “Maar wetenschappelijk onderzoek toont aan dat 20 % van de negatieve COVID-19 testen vals negatief kunnen zijn. We blijven dus alert en onze bewoners worden van dichtbij opgevolgd, in continu overleg met onze Coördinerend en Raadgevend Arts en de huisarts. Waar het klinisch beeld dit vereist, zullen wij op eigen initiatief na medisch advies blijven testen afnemen.” Met het goeie nieuws in het achterhoofd besliste Zorggroep H. Hart om in het Woonzorgcentrum Westerlinde over te gaan tot de eerste fase van een versoepelde bezoekersregeling. “Sinds maandag wordt één bezoek per week per bewoner toegestaan met een gespreksduur van 20 minuten. Bezoekers kunnen een afspraak telefonisch aanvragen of online boeken via een digitaal platform. Verder blijven we aandachtig voor het psychosociaal welzijn van onze bewoners en medewerkers. We zetten nog steeds in op contacten via telefonie en digitale media en het Mental Support Team van de Zorggroep H. Hart neemt contact op met alle medewerkers van het Woonzorgcentrum Westerlinde om hen een luisterend oor te bieden tijdens deze moeilijke periode.”