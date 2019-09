Exclusief voor abonnees Onze tips voor het weekend: Van bierproeven over muziek, kunst en feesten tot de Omloop van Vlaanderen Joyce Mesdag

06 september 2019

17u24 0

Ieper: Frietrock

In Ieper staat dit weekend het muziekfestival Frietrock op de agenda. Op de affiche van de elfde editie staan Heideroosjes, Les Negresses Vertes, Golden Earring, Fischer-Z en Praga Khan. Ook dit jaar gaat een deel van de opbrengst naar het goede doel. Afspraak op het Vandenpeereboomplein. Het festivalplein ligt op wandelafstand van het station. Op het Minneplein zal een ruime fietsparking staan, dit is op 250 meter van het festivalplein. Uit veiligheidsoverwegingen zal aan iedere in- en uitgang bewaking aanwezig zijn. Handtassen zullen gecontroleerd worden, rugzakken worden op het plein niet toegelaten. Meer info op www.frietrockdeleet.be.

