Onze tips voor het weekend: ontdek oude ambachten in uw streek en test eens... geitenyoga Redactie

14 november 2019

Tielt en Roeselare: hij komt, hij komt...

Sinterklaas komt op zaterdag 16 november naar Tielt en Roeselare. In Tielt komt hij traditiegetrouw rond 14.30 uur samen met enkele pieten per koets aan op het binnenpleintje van Huis Mulle De Terschueren. Nadien is er een gratis sinterklaasshow in de Europahal. In Roeselare rijdt hij dan weer omstreeks 15.30 uur met de limousine van het stadhuis naar de Sint-Amandskerk, waar hij vanaf 16 uur de kinderen ontvangt.

