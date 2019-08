Onze tips voor het weekend: Muziek, foodtrucks, oldtimers en veel kinderplezier VHS

15 augustus 2019

Waregem: W-Fest

Wie met nostalgie terugdenkt aan de muziek van de jaren tachtig, haalt dit weekend ongetwijfeld zijn hartje op tijdens W-Fest, een vierdaags festival dat al drie jaar bestaat en nu voor het eerst in Waregem wordt georganiseerd. Place to be: Waregem Expo. Of wat dacht u van klinkende namen als The Stranglers, Jimmy Somerville, The Human League, Echo and The Bunnymen, Howard Jones, Nik Kershaw? De iconen van toen spreken nu nog altijd tot de verbeelding en blijken bovendien nog heel actief, vooral dan in Groot-Brittannië en Duitsland. Met Siglo XX, Schmutz, Wispering Sons en Definitivos (Kortrijks hoop in bange dagen) heeft W-Fest bovendien ook een mooi aanbod Belgische groepen op de affiche staan. Een dagticket kost zestig euro. Voor de optredens op zaterdag zijn alle tickets de deur uit. Meer info op www.w-festival.com.

Ieper: Kids Fever Festival

Een paradijs voor kinderen. Zo omschrijven de organisatoren van het Kids Fever Festival wat er zaterdag 17 augustus vanaf 14 uur te beleven valt op de Grote Markt in Ieper. Een groot speeldorp met leuke attracties en workshops laten kinderen hun hartje ophalen. Een reeks gekende namen staat op het programma: K3, Jordy van SYTYCD, Boembox met Tom Olaert en Anick Berghmans, het trio Kaatje, Victor en Kamiel, Jade van The Voice Kids, de Ghost Rockers en nog veel meer. De presentatie is in handen van Andy Peelman (‘De Buurtpolitie’). Met die laatste kun je ook op de foto, net als met Nijntje overigens, die klaar staat voor de kleinste fans. Grappige piccolo’s, clowns op stelten, een hindernissenbaan, kindergrime en allerlei attracties maken het plaatje compleet. Toegang gratis.

Roeselare: AG Roller Bike Parade

Skeeleraars, rolschaatsers, skateboarders, fietsers, steppers,... Alles en iedereen op wieltjes krijgt zaterdag 17 augustus een uniek evenement voorgeschoteld. De AG Roller Bike Parade komt namelijk langs. In Brussel brengt die parade al snel duizenden sportievelingen bijeen, in Roeselare zullen het er ongetwijfeld een pak minder zijn, maar dat zal de pret niet bederven. Deelnemers vormen een karavaan achter een wagen waarop een dj voor de nodige beats zorgt. Tomorrowland op wieltjes dus. De parade palmt de openbare weg in en dus is de politie paraat voor een deskundige begeleiding. De start is om 14 uur op de TRAX-site, vlakbij het station, waar een ruime ondergrondse parking is. Het parcours is tien kilometer lang en loopt door het centrum. Deelnemen - zelfs elektrische steps zijn welkom - is gratis, maar inschrijven is verplicht op www.agrollerbikeparade.be. Wie op 17 augustus niet kan deelnemen, krijgt op zaterdag 21 september nog een kans, want dan komt de AG Roller Bike Parade nog eens naar Roeselare.

Wervik: Internationaal oldtimerfestival

Op stadsdomein Oosthove trekken bezoekers ongetwijfeld grote ogen op de Internationale Oldtimer Meeting van Wervik. Vorig jaar stonden meer dan duizend oldtimerwagens (minstens dertig jaar oud) te kijk en twaalfduizend bezoekers tekenden present op het gratis evenement. Ook dit keer zijn er weer pareltjes te bewonderen uit eigen land, maar ook uit Nederland, Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk,… Er zijn ook stands met wisselstukken, promomateriaal, vintage toebehoren en nog meer. Centraal thema dit jaar zijn de zogenaamde Cycle Cars, een bont allegaartje van goedkope en lichte voertuigen met maximaal twee zitplaatsen uit de jaren 1910 tot 1930. Meer info op www.oldtimermeeting.be.

Izegem: Foodstival

De eersteling viel vorig jaar bijzonder in de smaak en dus slaat Foodstival opnieuw de tenten op in Izegem, op de brandweerparking in de Dirk Martenslaan. Het concept is aantrekkelijk door zijn eenvoud. Foodstival staat voor een gezellig foodtruck-festival dat bol staat van kinderanimatie. Het plein krijgt een zuiders tintje en wordt opgedeeld in vier zones, een concept dat vorig jaar erg werd gesmaakt bij de bezoekers. Tien foodtrucks presenteren originele gerechtjes. In de kidszone is vervelen onmogelijk. Springkastelen, gocarts, gekke fietsen, steps, kindergrime,... zorgen daarvoor. De chillzone wordt uitgebreid: ligstoelen en lage tafeltjes nodigen uit om volledig te relaxen. De huis-dj’s zorgen voor een zomerse en gemoedelijke sfeer. Zowel zaterdag als zondag van 12 tot 22 uur.