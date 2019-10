Onze tips voor het weekend: Bier, fuiven of toch eerder de sportieve toer op Redactie

11 oktober 2019

Roeselare: Bierfestival #VANRSL

De vijfde editie van het Bierfestival #VANRSL verwelkomt op zaterdag 12 oktober twaalf brouwers uit West- en Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Daarmee willen de organisatoren een breder gamma aanbieden, van heel licht tot zwaar bier en van zoet tot bitter. Voor tien euro krijg je een proefglas en vijf jetons om vijf verschillende biertjes te proeven. Wie meer wil proeven, kan extra jetons kopen. De organisatoren geven twee euro terug aan wie bij vertrek zijn proefglas weer afgeeft. Bovendien staat niet alleen drinken (met mate) op het programma. Glaces Poland stelt nieuwe biersorbets voor op basis van vier fruitbiertjes. Beste Frietjes levert warme borrelhapjes, er zijn kazen van ’t Groendal en er is ook Rodenbachpaté. Met Clé-Ann-Do is dan weer een taxiservice voorzien. Voor wie niet tuk is op bier, zijn er frisdranken en wijnen. Kinderen kunnen hun hartje ophalen in een springkasteel. Bierfestival #VANRSL opent zaterdag de deuren om 14 uur in Expo Roeselare (hoek Diksmuidsesteenweg met de Rijksweg).

Elverdinge: Nacht van de duisternis

Natuurpunt Poperinge-Vleteren zet op zaterdag 12 oktober de Nacht van de Duisternis in de kijker. Plaats van afspraak zijn de Galgebossen in Elverdinge. Op het programma staat een wandeling in het bosreservaat. Eens de ogen van de deelnemer aan de duisternis gewend zijn, staan ook de andere zintuigen op scherp. Daardoor genieten de deelnemers van het nachtleven in het bos. Inschrijven kan nog bij Guido Quaghebeur op 057/33.79.78. Leden van Natuurpunt betalen twee euro, of vijf euro voor een gezin, en niet-leden betalen drie euro of zeven euro voor een gezin. Verzamelen om 19 uur aan de parking van de Galgebossen in de Gasthuisstraat in Elverdinge, aan café De Vuile Seule.

Waregem: Legendary 90s XL

Zin om het laatste optreden mee te maken van Def Dames Dope? Dan ben je op Legendary 90s XL aan het goeie adres. De popgroep die begin de jaren negentig werd opgericht en in 2016 nieuw leven werd ingeblazen, trekt er nu toch de stekker uit. De zussen Larissa en Axana Ceulemans, die in Zuid-Afrika ooit het voorprogramma verzorgden van La Toya Jackson, zus van Michael Jackson, trekken nog één keer alle registers open. Ook op het programma: Bart Kaëll en een reeks dj’s, met gekende namen uit eigen regio en ver daarbuiten, zoals Yves Deruyter, dj Ghost, Sven Ornelis, Bjorn Verhoeven, Michiel Cnudde en Joeri. Legendary 90s XL start zaterdag om 21 uur in Waregem Expo in de Zuiderlaan. Een ticket kost 20,55 euro. Meer info op legendary90s.be.

Tielt: Retrokoers Grote Prijs Guidon Titan

Nostalgie troef op de vijfde editie van Guidon Titan op zondag 13 oktober, met wielertruitjes uit lang vervlogen tijden, worstenhelmen, ongeschoren benen en fietsen van minstens twee decennia geleden, met versnellingen op de buis en klikpedalen. Belangrijk: het unieke gebeuren staat in het teken van Think Pink. Elke deelnemer krijgt een roze bidon en een deel van het inschrijvingsgeld gaat naar de campagne tegen borstkanker. Daarnaast wil de organisatie ook zoveel mogelijk vrouwen in het roze aan de start krijgen. De eerste man en de eerste vrouw die over de meet komen, winnen hun gewicht in bier. Toeschouwers vallen ook in de prijzen, dankzij de bidons met naturaprijzen die worden uitgegooid. Er is ook uitgebreide randanimatie. Te beleven vanaf 14 uur in het centrum van Tielt. Meer info op www.facebook.com/GPGUIDONTITAN/.

Wervik: Signeersessie en tekenworkshop met Carll Cneut

De befaamde illustrator Carll Cneut, die opgroeide in Geluwe, werd dit voorjaar nog gehuldigd als ereburger van de stad Wervik. Sindsdien en nog tot en met 3 november loopt in het Nationaal Tabaksmuseum een tentoonstelling met oud en nieuw werk van Cneut. Zaterdag staan twee buitenkansjes op het programma. Van 10 tot 12 uur is er een tekenworkshop voor kinderen van 7 tot 12 jaar, geleid door de illustrator zelf. Deelnemen kost vijf euro. Van 15 tot 17 uur is er dan weer een signeersessie. Bezoekers kunnen er kennismaken met Carll Cneut en een van zijn vele boeken laten signeren. Een mooie selectie uit zijn collectie is verkrijgbaar aan de balie van het Nationaal Tabaksmuseum in de Koestraat 63 in Wervik.