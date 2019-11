Onze Kinderen krijgt 15.000 euro steun voor fietsproject CDR

18 november 2019

Onze Kinderen vzw langs de Blinde Rodenbachstraat krijgt 15.000 euro steun van het VINCI Fonds dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Het VINCI Fonds helpt kwetsbare mensen hun plek in de samenleving te vinden. De centen die Onze Kinderen, die zich inzet voor maatschappelijk kwetsbare jongeren, krijgt zijn er specifiek voor het project ‘Iedereen op de fiets!’. Met de steun van het Fonds VINCI worden fietsen en een fietsenstalling gefinancierd. Veel van de jongeren die de vzw begeleid zijn immers weinig mobiel omdat ze, gezien hun sociale en financiële situatie, over geen enkel vervoermiddel beschikken. Ze zullen de fietsen kunnen lenen als ontspanning, om deel te nemen aan het verenigingsleven, naar weekend- of vakantiejobs te fietsen,… Ook hun ouders zullen fietsen kunnen lenen om tochtjes te maken met het gezin wat de band met hun kinderen moet versterken. Het is ook de bedoeling een werkplaats in te richten waar de jongeren zullen leren om fietsen te onderhouden en te herstellen. Daarnaast mag Onze Kinderen rekenen op de steun van een peter die minstens een jaar z’n expertise en netwerk ter beschikking stelt en de deelnemers alle aspecten die te maken hebben met veiligheid zal bijbrengen .