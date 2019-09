Onverbeterlijke fietsendief riskeert 18 maanden cel Alexander Haezebrouck

16 september 2019

20u25 0 Roeselare Een 34-jarige man uit Roeselare riskeert maar liefst 18 maanden gevangenisstraf voor verschillende diefstallen van fietsen. De man kan het niet laten om te pas en te onpas fietsen te stelen. “Mijn cliënt werkt gewoon graag aan fietsen”, pleitte zijn advocate.

De politie merkte de onverbeterlijke fietsendief Dave D. uit Roeselare plots op met een dure mountainbike. De fiets bleek gestolen maar Dave weigerde de agenten een huiszoeking toe te staan. De huisgenoot van de beklaagde vertelde aan de politie dat hij wel degelijk opnieuw bezig was met fietsen stelen en die soms ook verkocht. Toen de politie toch een huiszoeking kon uitvoeren troffen ze zo’n acht gestolen fietsen aan en een hele hoop aan losse stukken van fietsen. “Meteen werden een aantal fietsdiefstallen opgelost”, zei het parket. “Hij verklaarde zelfs dat hij vlak na zijn vorige vrijlating op 17 oktober 2017 meteen opnieuw is beginnen stelen van fietsen.” Volgens de advocaat van Dave D. heeft de man een dwang om fietsen te stelen. “Dat versterkt wanneer hij onder invloed is van speed. Mijn cliënt verkoopt de fietsen niet door maar werkt nu eenmaal heel graag aan fietsen. Ondertussen is hij aan de beterhand, heeft hij een vaste job en is drugsvrij.” Naast de gevangenisstraf riskeert hij ook een geldboete van 400 euro. Vonnis op 14 oktober.