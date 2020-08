Onverbeterlijke dievegge riskeert twee jaar cel Alexander Haezebrouck

05 augustus 2020

17u31 0 Roeselare Een 41-jarige vrouw uit Roeselare riskeert twee jaar cel voor het plegen van verschillende diefstallen. Eerder werd ze ook al meermaals veroordeeld voor gelijkaardige feiten. In Ingelmunster ging ze zelfs aan de haal met kledij uit een wassalon.

De 41-jarige vrouw slaat te pas en te onpas aan het stelen. Zo ging ze in Roeselare aan de haal met een portefeuille en deed ze boodschappen met een bankkaart die daar instak. Ze ging zelfs zo ver dat ze in een wassalon in Ingelmunster kledij en wasproducten stal van andere mensen die er hun kledij wilden wassen. De vrouw verblijft op dit moment in de gevangenis. Het openbaar ministerie vraagt nu een erg strenge straf van twee jaar voor de vrouw. “Het grote probleem van mijn cliënte is haar drugsverslaving”, pleitte haar advocaat Carl Defuster. “Ze pleegt veel feiten, maar het zijn allemaal kleinere feiten die ze pleegt om te overleven. Ze kende al een tragische levensloop tot nu toe. Toen ze de vorige keer werd vrijgelaten is ze opnieuw in haar drugsverslaving terecht gekomen en ging ze opnieuw feiten plegen. Ze heeft geen inkomen en is dakloos. Ze staat op de lijst om residentieel behandeld te worden voor haar drugproblematiek. Ik vraag om haar een autonome probatiestraf op te leggen. Haar opnieuw naar de gevangenis sturen heeft geen zin.” Ook de vrouw zelf smeekte om niet opnieuw naar de gevangenis te moeten. De rechter heeft de zaak voor sluiting van debatten gezet op 14 augustus om haar en haar advocaat toe te laten meer papieren te kunnen voorleggen van haar kans op een residentiële opname.