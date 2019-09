Onverbeterlijke dief nu ook voor rechter wegens drugsbezit

Alexander Haezebrouck

23 september 2019

16u07 0 Roeselare Een 34-jarige man uit Roeselare riskeert een gevangenisstraf van zeven maanden voor het bezit van drugs. Vorige week moest hij zich ook al verantwoorden in de rechtbank in Kortrijk voor de diefstal van fietsen.

De politie merkte de man uit Roeselare op 10 september 2018 om 4.30 uur op. Dave D. was met de fiets onderweg. Toen hij zelf ook de politie opmerkte, probeerde hij te vluchten. De politiepatrouille zette de achtervolging in en kon hem tegenhouden. Tijdens een controle bleek de man acht gram speed op zak te hebben. Ook bij een huiszoeking vond de politie 3,65 gram speed. De man bekende sporadisch drugs te gebruiken. Hij werd in het verleden ook al veroordeeld voor drugsfeiten.

Ook vorige week maandag moest hij zich verantwoorden op de rechtbank van Kortrijk. De man is naast druggebruiker ook een onverbeterlijke fietsendief. Tijdens een andere huiszoeking vond de politie acht gestolen fietsen en een hoop losse stukken van fietsen. “Ik heb drie jaar in een moeilijke periode gezeten”, zei de man tegen de rechter. “Ondertussen heb ik vast werk en ben ik drugsvrij.” Voor die feiten riskeert hij een gevangenisstraf van achttien maanden. Voor de drugsfeiten riskeert hij een celstraf van zeven maanden en een boete van achtduizend euro waarvan achthonderd euro effectief. Vonnis op 28 oktober.