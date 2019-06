Ontsluier de geheimen van archeologische vondsten op zolder van het stadhuis CDR

07 juni 2019

De archeologische collecties van de Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (V.O.B.o.W. vzw) en de Werkgroep Archeologie Roeselare (WAR) werden in september 2018 verhuisd naar de zolder van het Roeselaarse stadhuis. Maar wat bleek? Verstopt onder een dikke laag stof en spinnenwebben stonden daar al enkele dozen vol archeologische vondsten. “Maar niemand die momenteel weet waar deze vandaan komen en wie ze daar gezet heeft. Maar ze moeten iets met het Roeselaarse verleden te maken hebben”, vertelt Willem Hantson, erfgoedconsulent bij Radar. “We kunnen de hulp van het publiek gebruiken om dit raadsel op te lossen. Daarom kan iedereen op de Archeologiedagen op zaterdag 15 juni komen helpen om de vondsten te wassen en ineen te puzzelen. Met wat geluk komen we misschien wel te weten hoe oud de vondsten zijn en wie ze in de belforttoren achtergelaten heeft. “ Wie een handje wil toesteken is van 10 tot 12 en van 14 tot 17 uur welkom bij Roesarcheo op de zolder van het stadhuis te bereiken via de Zuidstraat 1.