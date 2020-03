Onthaal politiezone Riho werkt tijdelijk op afspraak CDR

17 maart 2020

17u21 0

Het onthaal van politiezone Riho werkt vanaf woensdag 18 maart alleen nog via afspraak. Je kunt een afspraak boeken op www.politiezoneriho.be of 051/26.26.20. De politiepost in Roeselare is open op maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 8 tot 18 uur, in Izegem op dinsdag en zaterdag van 8 tot 18 uur en in Hooglede op maandag van 8.30 tot 12 uur en op donderdag van 15 tot 19 uur. Er wordt in zo veilig mogelijke omstandigheden gewerkt, maar de politie vraagt mensen die ziek zijn of symptomen van corona vertonen niet naar het politiekantoor te komen. Als de aangifte kan uitgesteld worden, stel ze dan uit voor ieders gezondheid. Voor dringende zaken, waarbij de politie ter plaatse moet komen, bel je 101.