Ontdek Roeselare spelenderwijs: Gezinsbond wil deze zomer 6.000 bezoekers lokken met vier nieuwe zoektochten Charlotte Degezelle

19 juni 2019

10u41 4 Roeselare Deze zomer is Roeselare de gaststad van de Zomerzoektochten ‘Roeselare gezien? Roeselare gevonden!’ van Gezinssport Vlaanderen, de sportfederatie van de Gezinsbond. Via allerlei zoektochten wil Gezinssport zowel inwoners als bezoekers Roeselare laten ontdekken. De sportfederatie mikt op zesduizend deelnemers tussen 1 juli en 30 september.

Gezinssport Vlaanderen is de sportdienst van de Gezinsbond en telt als sportfederatie veertigduizend leden. Het is hun missie om gezinnen gezond te doen bewegen via watergewenning, sportkampen en wintersportvakanties. Jaarlijks organiseert Gezinssport Vlaanderen ook een wandel- en fietszoektocht. Vorig jaar streek de vereniging neer in Eeklo, dit jaar is het de beurt aan Roeselare. “We zijn blij in Roeselare te zijn”, vertelt voorzitter Freddy De Nert van Gezinssport Vlaanderen. “Er valt hier van alles te beleven, het is een stad waar je geweest moet zijn. We verwachten dat we deze zomer tot zesduizend mensen zullen lokken met de zomerzoektochten ‘Roeselare gezien? Roeselare gevonden!’.”

Op pad met gps

De sportfederatie stippelde vier zoektochten uit: een wandelzoektocht van drie kilometer, een aparte zoektocht voor kinderen, een fietszoektocht van dertig kilometer in de landelijke regio rond Roeselare en een geocachezoektocht. “Zowel inwoners als bezoekers kunnen alle aspecten van de stad leren kennen op een ontspannen, maar actieve manier”, vertelt Jan Verbruggen, die de zoektochten samenstelde. “Bij de wandelzoektocht van drie kilometer leer je aan de hand van boeiende vragen de mooiste bezienswaardigheden van de stad kennen. Voor de kinderen is er een aparte zoektocht met leuke vraagjes, rebussen en raadseltjes, zodat ze Roeselare spelenderwijs kunnen ontdekken. De fietszoektocht is vlot af te leggen via het knooppuntennetwerk en tijdens de geocachezoektocht ga je op pad met een gps.”

Prijzenpakket

De zoektochten zijn beschikbaar van 1 juli tot en met 30 september. Starten doe je bij Toerisme Roeselare, ondergebracht in KOERS. Museum van de Wielersport op het Polenplein. Voor vijftien euro krijg je een pakket met alle zoektochten, een stadsplan, leuke gadgets en kortingsbonnen voor musea en bezienswaardigheden. Leden van de Gezinsbond en Gezinssport Vlaanderen betalen tien euro en ‘op Weg’-leden kunnen gratis deelnemen. Aan alle zoektochten is een aantrekkelijk prijzenpakket verbonden. Zo zijn er vakantiecheques voor zomer- en wintervakanties, weekendarrangementen, fietsen, boeken, gezelschapsspellen,... te winnen. Meer info op www.gezinssportvlaanderen.be/zomerzoektochten.