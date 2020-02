Ontdek al wandelend het bierverleden van Roeselare CDR

05 februari 2020

07u23 5 Roeselare Met verschillende brouwerijen en bierfirma’s op haar grondgebied, heeft Roeselare best wel iets te bieden op vlak van bier. De wandeling van de maand van Toerisme Roeselare, die op zondag 16 februari georganiseerd wordt, focust dan ook hier op.

Dankzij de bierwandeling van vier kilometer verken je Roeselare langs huidige of verdwenen brouwerijen onder begeleiding van een gids. De wandeling start om 14.30 op het Stationsplein, aan de letters ‘RSL’. Deelnemen kost vijf euro, 2,50 euro voor houders van een vrijetijdspas. Inschrijven is aan te raden via visit@roeselare.be of op 051/26.24.00.