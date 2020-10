Ontbijtzaak Reyhuys 53 breidt uit met gastrobar Charlotte Degezelle

12 oktober 2020

13u25 16 Roeselare Roy Meeuws (30) en Tanita Defrancq (25) breiden het concept van hun horecazaak Reyhuys 53 uit. Vanaf eind oktober kan je in het weekend niet alleen meer voor een ontbijt terecht langs de Diksmuidsesteenweg 53, maar ontpopt Reyhuys 53 zich ’s avonds ook tot gastrobar. “We pakken uit met een concept dat ongezien is in Roeselare”, zegt het koppel.

Twee jaar terug lieten Roy Meeuws en Tanita Defrancq hun ogen vallen op het herenhuis waar het culinaire verhaal van tweesterrenrestaurant Boury allemaal begon. Ze startten er een ontbijtzaak op, maar zijn nu klaar om een versnelling hoger te schakelen. “We kozen indertijd voor een ontbijtconcept omdat we alle banden met het verleden van het pand wilden verbreken”, vertellen Roy en Tanita. “We beseften maar al te goed dat als we een restaurant zouden starten continu de vergelijking met Boury zou gemaakt worden. Twee jaar later wordt Reyhuys 53 nog steeds geassocieerd met de sterrenzaak. Maar de link beperkt zich enkel tot het pand, de locatie en niet het culinaire.”

Lounge

De tijd was dan ook rijp voor Roy en Tanita om een nieuw hoofdstuk aan hun horecaverhaal te breien. Vanaf vrijdag 30 oktober wordt Reyhuys 53 naast een ontbijtzaak ook een gastrobar. “We wisten al een tijdje dat we een volgende stap wilden nemen, maar de verplichte coronasluiting gaf ons de tijd om alles goed uit te dokteren en een aantal aanpassingen uit te voeren in onze zaak. Zo turnden we het voorste deel van de zaal om tot een knusse lounge waar onze gasten straks rustig kunnen genieten van een aperitiefje of na de maaltijd een koffie kunnen nuttigen. Hierdoor daalt onze capaciteit wel van 50 naar 26 couverts. Perfect voor de gastrobar want aangenaam voor zowel de gasten als voor onszelf en tegelijkertijd ook coronaproof. Om toch meer mensen te kunnen verwennen met onze ontbijtformules op zaterdag, zondag en feestdagen lossen we dat op door voortaan gasten te ontvangen in twee shifts, tussen 8 en 8.30 en tussen 10 en 10.30 uur. Op die manier kunnen we Reyhuys 53 ook gewoon met ons tweetjes runnen.”

Openingsuren

De gastrobar zal z’n deuren openen op vrijdag-, zaterdag- en zondagavond. “Door enkel in het weekend te openen kiezen we voor zekerheid. We hebben allebei nog een fulltime job en zeker in onzekere coronatijden lijkt ons dat de beste keuze. Onze gastrobar wordt een concept dat ongezien is in Roeselare. We gaan allesbehalve voor het klassieke verhaal van voorgerecht tot dessert maar werken met een kaart die uit twee delen bestaat. In eerste instantie presenteren we een viertal shareables, gerechtjes om te delen met je tafelgenoten, en een drie tal charcuterieën. Deze zijn allen bedoeld om te nuttigen bij een aperitief, al is een apero zeker geen must. Je kan ook gewoon een keuze maken uit het tweede deel van de kaart. Die zal vijf gerechtjes en twee desserts tellen en alles wordt geserveerd in voorgerechtporties. Het is dus de bedoeling dat onze gasten twee à drie gerechtjes hieruit kiezen om zo te komen tot een volwaardige maaltijd. Het is een no-nonsense concept waarbij je volop kan proeven. We gaan voor fijne gerechtjes op het bord en een losse, huiselijke sfeer in het restaurant. De kaart zal trouwens maandelijks veranderen.”

De eerste reacties op het nieuwe verhaal dat Roy en Tanita schrijven zijn alvast positief. “De reservaties lopen al vlot binnen. Dat is hartverwarmend, zeker als je weet dat we tot op vandaag nog geen menu bekend maakten. De mensen worden overtuigd puur door het concept. Doordat we starten met de gastrobar stoppen we wel met onze traiteurdienst. Rouwmaaltijden en dergelijke blijven wel mogelijk.” Reyhuys 53 opent als gastrobar op vrijdag 30 oktober. Meer op https://reyhuys53.be.