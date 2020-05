Onkruid wegbranden, loopt uit de hand: flinke haag gaat in vlammen op VHS

18 mei 2020

19u01 16 Roeselare De brandweer repte zich maandagnamiddag iets na 17 uur naar de Deken Wallaertstraat in Beveren. Dat stond een lange haag in brand.

Een man was er aan de slag gegaan met een elektrische brander. Daarmee wou hij onkruid verwijderen vlakbij en onder een flinke haag op de scheidingslijn van zijn eigendom en die van de bejaarde buren. Plots vatten echter droge resten vuur. Voor de man besefte wat er gebeurde, sloegen de vlammen over naar de kurkdroge haag. Bij aankomst van de brandweer stond de haag al over een lengte van zowat vijftien meter in lichterlaaie. Verdere uitbreiding kon voorkomen worden. Bij de brand raakte niemand gewond. De brandweer waarschuwt wel. “De kurkdroge ondergrond en al wat daar op ligt, is een dankbare prooi voor vuur”, zegt Christophe Gardin van de hulpverleningszone Midwest. “In tijden waarin het al lang niet meer deftig geregend heeft, is het geen goed idee om een brander te gebruiken voor dit soort karweitjes.”