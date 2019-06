Ongezien: KOERS brengt 51 gele truien samen als eerbetoon aan Eddy Merckx Charlotte Degezelle

05 juni 2019

18u49 0 Roeselare KOERS. Museum van de Wielersport levert een maand voor de Ronde van Frankrijk in Brussel van start gaat een merckxiaanse krachttoer. 50 jaar nadat Eddy Merckx voor het eerst de Tour won, en 100 jaar nadat de eerste gele trui werd uitgereikt, brachten ze 51 gele truien, met als sluitstuk een originele maillot jaune van Merckx uit 1969 en met rugnummer 51, samen in een tijdelijke expo. Niemand eerder deed hen dit voor. Als klap op de vuurpijl zijn alle truien bovendien 180 graden digitaal te bewonderen via de website van KOERS.

KOERS kleurt geel. Een maand voor de start van de Tour op 6 juli trok het museum aan het Polenplein in hun Zaal der Wereldkampioenen een muur van gele truien op. Dit voor de tijdelijke expo MERCKX 51, de eerste die het team zelf uitwerkte sinds het museum volledig vernieuwd werd, MERCKX 51. De titel van de tentoonstelling vat perfect samen wat er te zien is: 51 gele truien van 51 verschillende renners. “We creëerden als het ware een peloton van 50 gele truien, gedragen door Louison Bobet over Greg Lemond tot Greg Van Avermaet”, vertelt conservator Thomas Ameye. “Eddy Merckx, of toch zijn originele gele trui uit 1969 met rugnummer 51, rijdt symbolisch voorop. Op die manier brengen we een hommage aan de Kannibaal.”

Gelijktijdig wil KOERS in de kijker lopen naar aanleiding van de Tourstart straks in Brussel. “We wilden echt uitpakken met een stunt”, zegt Thomas. “Lucien Van Impe bevestigt dat niemand hier ooit eerder in slaagde.” Maar 51 gele truien van evenveel renners uit binnen- en buitenland samen brengen doe je niet zomaar. KOERS had er zelf zeven in hun collectie. Voor de overige 44 deden we een beroep op verzamelaars en we kregen ook de medewerking van wielerploegen CCC, Deceuninck-Quickstep en Lotto-Soudal. In totaal werken 15 bruikleners mee aan het project, twee Fransen en één Nederlander wat ook aantoont dat we in eigen land heel veel verzamelaars hebben. 15 van de 51 truien zijn van renners die effectief de Tour wonnen dat jaar. Denk maar aan Van Impe, Wiggins, Thomas of Indurain. Daarnaast hebben we ook de gele truien van Armstrong en Landis die hun zege nadien werden afgenomen.”

Naast de muur van gele truien is MERCKX 51 ook een digitaal verhaal. Alle 51 truien werden gescand en zijn 180 graden digitaal te bewonderen op www.koersmuseum.be/merckx. “Dit is een straf digitaal staaltje”, zegt sportschepen José Debels (CD&V). “Bovendien is dit pas een voorsmaakje want we hebben de ambitie om in de toekomst in te zetten op het online ontsluiten van de collectie via een soort webmuseum. Dat moet de toegankelijkheid vergroten maar ook werken als trigger.”

Eddy Merckx kon zelf niet aanwezig zijn bij de voorstelling van de tentoonstelling ter zijner ere, maar KOERS strikte wel enkele andere flandriens: Lucien Van Impe, Eric Leman, Roger De Vlaeminck en Gilbert Desmet. “Zowel Lucien, Eric als Roger hebben ook iets met 1969, het jaar waarin Merckx voor het eerst de Tour won”, weet de schepen. “Lucien en Roger debuteerden beiden dat jaar in de Ronde van Frankrijk en Eric won voor de tweede maal een etappe in die Tour. Gilbert is op zijn beurt de oudste nog in leven zijnde Belgische geletruidrager.” Ook Noël Demeulenaere, vertrouweling van de Kannibaal, was present. Hij zorgde voor het topstuk van de tentoonstelling: de trui van Merckx. “Ik heb die van Eddy gekregen voor m’n 65e verjaardag”, bekent de voormalige Wielsbeekse burgemeester.

Tot slot heeft KOERS ook een nieuw nummer van hun tijdschrift Etappe uit. Ook dat staat in het teken van Merckx, de Tour en de gele trui met verhalen over de Blijde Intrede van Merckx na z’n Tourzege in 1969, de 50e verjaardag van het Eddy Merckx-spel en een portret van Robert Janssens die ettelijke jaren de Tour volgde voor deze krant.”

MERCKX 51 is te bezoeken tot eind juli in KOERS. In het museum, maar ook in de Standaard Boekhandel en een selectie dagbladhandels, kan je vanaf 7 juni ook terecht voor de nieuwe Etappe die 9,95 euro kost.