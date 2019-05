Ongezien in schoolsport: VMS haalt vier van de zes Kardinaalsbekers volleybal binnen Charlotte Degezelle

28 mei 2019

18u46 0 Roeselare Het schooljaar 2018-2019 gaat voor de Vrije Middelbare School (VMS) de geschiedenisboeken in als een boerenjaar op het vlak van schoolsport. Hun leerlingen zetten tal van sportieve topprestaties neer. Meest opvallend is de prestatie van de volleyballers. Zij haalden vier van de zes te verdelen Kardinaalsbekers volleybal, de Heilige Graal voor de volleyballende scholen in Vlaanderen, binnen. De VMS zet volgend schooljaar trouwens extra in op sport met talenturen sport & sportwetenschappen en de volleybal- en sportacademie voor de eerstejaars.

“De VMS is geen sportschool, maar wel een sportieve school”, opent directeur Willy Phlypo. “Schoolsport heeft altijd een belangrijke plaats ingenomen. We moedigen onze leerlingen aan om op woensdagmiddag deel te nemen aan schoolsportcompetities en ook over de middag krijgen de leerlingen de kans om te sporten in onze eigen sporthal.”

Die ingesteldheid legt de school geen windeieren. “Meer dan 150 leerlingen, dat is één op vier VMS’ers, nam dit schooljaar deel aan tal van schoolsportinitiatieven en onze ploegen namen deel aan de Vlaamse kampioenschappen van MOEV en aan de Kardinaalsbeker. Als kleine school zonder specifieke sportopleiding zijn we heel trots op de prestaties die onze leerlingen neerzetten want die zijn ronduit top.” Meest uitzonderlijke prestaties zijn die van de volleyballers. De scholieren meisjes en de miniemen jongens werden provinciaal kampioen en de scholieren jongens en de kadetten jongens mogen zich zowel provinciaal als Vlaams kampioen noemen. “Daarnaast haalden zowel de scholieren meisjes, als de scholieren jongens, de miniemen jongens en de kadetten jongens de Kardinaalsbeker binnen. Er waren in totaal zes Kardinaalsbekers te verdelen en de VMS rijfde er vier binnen. Dit is werkelijk ongezien in de geschiedenis van de Kardinaalsbeker”, aldus een apetrotse directeur.

Maar niet alleen in volleybal liet de VMS van zich spreken. De meisjes categorie 1 zijn provinciaal en Vlaams kampioen voetbal en in het minivoetbal zijn de miniemen meisjes provinciaal kampioen en spelen ze nog de interprovinciale finale. Ook de scholieren haalden de provinciale finale. Jutta Vanbrabant behaalde goud op het Vlaams kampioenschap judo en Rune Dujardin brons. Het dansteam van de school langs de Arme Klarenstraat behaalde zilver op het provinciaal kampioenschap en mag volgend jaar België vertegenwoordigen op het WK voor schooldansteams in Rusland. Atleten Elias Doom en Michiel Cneut werden op hun beurt geselecteerd voor het WK Atelietiek van ISF in Kroatië en als kers op de taart kreeg de VMS ook de Award Schoolsport van de Stad Roeselare.

Vanaf volgend schooljaar wil de VMS nog meer inzetten op een gezonde geest in een gezond lichaam. Dankzij de modernisering van het secundair onderwijs kan de school vanaf 1 september 2019 extra sport aanbieden aan de eerstejaars. “Van de 32 lesuren van het eerste jaar, kunnen we twee talenturen vrij invullen”, weet Phlypo. “Naast STEM-wetenschappen, Media & Cultuur en Economie & Actua kozen wij ook voor Sport & sportwetenschappen en Volleybal- en sportacademie. Bij sport & sportwetenschappen komen onder meer basisbegrippen uit de anatomie en aandacht voor gezonde voeding aan bod maar dit in combinatie met sportoefeningen. In de module volleybal- en sportacademie krijgen de leerlingen de mogelijkheid om extra actief te sporten. De nadruk ligt op volleybal, maar ook andere sporten komen aan bod.”