Ongeruste klanten bij Roeselaars kantoor Neckermann: “Koffers staan gepakt voor morgenvroeg. Kunnen we vertrekken naar Senegal?” Charlotte Degezelle

23 september 2019

11u41 6 Roeselare De bezorgdheid bij de klanten van Neckermann en Thomas Cook is groot door het faillissement van de Britse groep Thomas Cook Group Plc. Maandagvoormiddag was het in het Roeselaarse reisbureau van Neckermannreis een continu komen en gaan van mensen die een vakantie boekten bij de touroperator en vrezen dat ze straks niet kunnen vertrekken en bovendien hun centen kwijt zullen zijn. Het personeel van het reisbureau in de Manestraat kon de klanten gelukkig geruststellen.

Nog voor het Roeselaarse filiaal van touroperator Neckermann maandagochtend de deuren opende, verzamelde zich een groepje verontruste reizigers aan de deur van het reisbureau langs de Manestraat. Allen hadden de voorbije dagen via de media vernomen dat de Britse groep Thomas Cook Group Plc in slechte papieren zat. Zondagnacht werd het faillissement uitgesproken. Thomas Cook België, met daaronder ook Neckermann, is niet failliet en blijft voorlopig operationeel. Maar toch vrezen heel wat mensen met reisplannen het ergste.

Tunesie

“Wij zijn al jaren trouwe klant bij Neckermann”, vertellen Willy Maddelein en Lucrèce Raes uit Beveren. “Onze koffers staan gepakt, want dinsdagochtend vertrekken we richting Senegal. Maar wat nu? Zullen we kunnen vertrekken? Zo niet, zullen we ons geld kwijt zijn? We willen graag antwoorden.” Sally Coene en Thijs Vermeersch uit Houthulst boekten een tripje naar het Tunesische Hammamet. “Zaterdag zouden we moeten vertrekken”, aldus het koppel. “Het faillissement baart ons zorgen, maar we zijn nog veel ongeruster over de berichtgeving omtrent de Britse toeristen die in een hotel in Hammamet gegijzeld worden. Ze moeten 2.000 euro betalen omdat de hoteluitbater bang is dat hij zijn centen niet zal zien. Maar onze reis is betaald. Eigenlijk zouden we liefst onze reis gewoon annuleren en iets anders boeken. Zeker niet naar Tunesië.”

Garantiefonds

Volgende week maandag hoopt het Roeselaarse koppel Nick Lamote en Delphine Moeyaert richting Malta te vertrekken. “Maar vanmorgen stond ons hart even stil toen we over het faillissement hoorden. We beslisten onmiddellijk om naar het kantoor te komen en uit te zoeken hoe het nu precies zit.” Sabine Deceuninck tenslotte hoopt eind februari een cruise richting Dubai te maken. “Zodra ik vorige week iets opving over het dreigende faillissement, vreesde ik een slechte afloop. Dat de touroperator de boeken neerlegt is vooral slecht nieuws voor het personeel, maar ik ben ook wel ongerust aangezien er op mijn reisdocumenten niets vermeld staat over het Garantiefonds Reizen. Daardoor ben je normaal verzekerd van de uitvoering van de vakantie, of van een terugbetaling indien nodig. Maar ik vrees het ergste.”

Quasi alle verontruste klanten, stapten een pak geruster het reisbureau opnieuw buiten. “Wij kunnen vertrekken en keren straks zelfs nog terug om ons in te checken voor de vlucht”, glunderen Willy en Lucrèce. “Ook wij zijn gerustgesteld”, zeggen Sally en Thijs. “We kunnen vertrekken en er is ons ook gegarandeerd dat we geen problemen zullen ervaren met ons hotel. Gelukkig maar.” “Wij zijn blij dat we richting Malta kunnen”, pikken Nick en Delphine in. “Het was schrikken, maar we vertrekken met een gerust gevoel.” Enkel Sabine Deceuninck blijft nog achter met enkele vragen. “Onze reis gaat enkel door als we met een bepaald aantal personen zijn”, zegt ze. “Op vandaag kunnen ze niet zeggen of de groep groot genoeg is, maar nieuwe boekingen zijn niet meer mogelijk. Duimen dus dat we met voldoende reizigers zijn of anders onze centen terugkrijgen.”