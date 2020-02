Onderzoeksrechter splitst dossier drugsdiefstal en schietpartij op: advocaten reageren verdeeld Hans Verbeke

28 februari 2020

18u40 11 Roeselare De raadkamer in Kortrijk heeft vrijdag de aanhouding van twee mannen verlengd die in de cel zitten voor een De raadkamer in Kortrijk heeft vrijdag de aanhouding van twee mannen verlengd die in de cel zitten voor een mislukte drugsdiefstal waarbij dinsdag in Roeselare een dode viel . Opmerkelijk: de onderzoeksrechter splitst het dossier van de afpersing en dat van de schietpartij af. “Onterecht”, vindt de ene advocaat. “Terecht”, vindt een andere.

Agach M. (19) uit Menen werd dinsdagavond in de buurt van het Geitepark in Roeselare doodgeschoten op straat. De jongeman was samen met enkele vrienden naar Roeselare getrokken om drugs te stelen van drugsdealer Sacha B. (20). B. vond dat geen goed idee en trok zijn vuurwapen. Eén schot werd Agach M. fataal. De jongeman zakte ineen op straat en overleed. De dader ging op de loop en werd enkele uren later opgepakt in zijn huis in de Groenestraat in Roeselare.

Raadkamer volgt vraag van advocaten niet

De student integrale veiligheid die het fatale schot loste, verschijnt op dinsdag 3 maart voor de raadkamer. Twee anderen, Yassine M. uit Roeselare en Tom L. uit Brugge, hoorden vrijdagvoormiddag al hun aanhouding met een maand verlengd. Nochtans hadden hun advocaten de vrijlating onder voorwaarden gevraagd voor de twee jongemannen. “Onze cliënten hebben niet deelgenomen aan de drugsdiefstal en waren niet betrokken bij de schietpartij”, zeggen Thomas Vandemeulebroucke en Koen Blomme. “Daarom hebben we de raadkamer gevraagd hen vrij te laten onder voorwaarden. Helaas zonder gunstig resultaat.”

De schietpartij is het gevolg van de mislukte drugsdiefstal. Beide dossiers zijn dus met elkaar verbonden Thomas Vandemeulebroucke

Dossiers opgesplitst

Vandemeulebroucke, die Yassine M. verdedigt, moest wel even slikken toen hij op de zitting van de raadkamer vernam dat de onderzoeksrechter de twee dossiers - dat van de drugsdiefstal en dat van de schietpartij - niet als één geheel wil behandelen. “Ik snap niet waarom ze worden opgesplitst. De schietpartij is het gevolg van de mislukte drugsdiefstal. Beide dossiers zijn dus met elkaar verbonden. Een opsplitsing zorgt er bovendien voor dat wij als advocaat maar in één dossier inzage krijgen. Dat is onwerkbaar.”

Vriend van Agach

Koen Blomme, die Tom L. verdedigt, is wel voorstander van de opsplitsing. “Mijn cliënt was op een verjaardagsfeest toen hij een telefoontje kreeg om mee te gaan naar Roeselare. In de wagen vernam hij wat het latere slachtoffer, een goeie vriend van hem, van plan was. Hij werd gevraagd zich afzijdig te houden, maar wel in de buurt te blijven. Dat deed hij ook. Noch bij de drugsdiefstal noch bij de schietpartij was hij dus actief betrokken. Hij heeft de schutter zelfs niet gezien. Plots was er het schot en zag hij zijn vriend strompelen en ineenzakken. Het is goed dat beide dossiers gesplitst worden. Zo vermijden we onterecht meegezogen te worden in een moordonderzoek en dat kunnen we missen.”