Onderwijsminister Ben Weyts schildert Rode Neus Fred Raket en maakt pralines tijdens bezoek aan MSKA CDR

05 november 2019

13u45 0 Roeselare De nieuwe minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zat dinsdagochtend weer even op de schoolbanken in het MSKA Campus Groenestraat. “De Rode Neuzendag is eigenlijk de aanleiding van het bezoek”, vertelt directeur Lieselot Vermeeren.

“We vinden het belangrijk dat de leerlingen zich hier goed voelen. Zog is voor ons meer dan alleen het oplossen van eventuele problemen via begeleiding, we willen dat de leerlingen zich op hun plaats voelen en zetten dan ook in op hun talenten.”

The Muppets

Met de Rode Neuzendag als rode draad kreeg de minister een rondleiding door de campus. Hij bezocht verschillende klaslokalen, kreeg een demonstratie van de leerlingen van de Dansacademie en sloeg samen met burgemeester Kris Declercq (CD&V) aan het schilderen. De uitdaging: rode neus Fred Raket schilderen. Burgemeester Declercq liet zijn creativiteit de vrije loop, minister Weyts schilderde iets getrouwer het voorbeeld na. “Ik ben allesbehalve een artistiek talent”, lacht de minister. “Ik schilder eerder als de Zweedse kok van The Muppets.”

Creativiteit

Ook in de bakkerij mochten de politici de handen uit de mouwen steken. Ze leerden er van de leerlingen hoe je een praline maakt. Minister Weyts maakte, toevallig of niet, een praline van fondant met een gele vulling van onder andere passievrucht. “Ik sta graag in de keuken”, geeft de minister toe. “Maar patisserie vind ik minder. Dat is iets te veel chemie. Je moet alles afwegen en de juiste hoeveelheden volgen, waardoor er weinig ruimte is voor creativiteit.”

Via zijn bezoek wil minister Weyts zijn oor te luister leggen bij de scholen zelf. Maar hij bracht ook wat nieuws mee. “Door naar hier te komen wil ik graag wat extra aandacht vragen voor het BSO, TSO en de STEM-richtingen (Science, Technology, Engineering, Mathematics, of wetenschappen, nvdr)”, zegt hij. “Dit zijn de opleidingen van de toekomst en er zijn geen opleidingen die nauwer aansluiten op de arbeidsmarkt dan deze. Daarom trekken we dit jaar nog tien miljoen extra uit voor de aankoop van didactisch materiaal voor BSO, TSO en de zorgopleidingen. Daarnaast willen we vanaf 2020 een nieuw STEM-actieplan op gang trekken. Via extra maatregelen willen we wetenschap een boost geven, aantrekkelijker maken voor leerlingen en ook de scholen en bedrijven dichter bijeen brengen.”