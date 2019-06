Ondernemers toveren bedrijventerrein Wijnendalestraat om tot kartciruit Sam Vanacker

10 juni 2019

10u47 2 Roeselare Gierende banden zondag op het bedrijventerrein Wijnendale in Beveren, waar twee ondernemers met een passie voor racen voor het eerst een outdoor streetkartingevent organiseerden. Het evenement werd een succes en nu al wordt nagedacht over een vervolg.

Het idee voor de streetkarting komt van Jan Seynaeve van SJ decor en Steve Brown van Ftc Wheels. Zij gingen aankloppen bij Siebert Verfaillie van Kart-events, die al vijftien jaar dergelijke evenementen organiseert in binnen-en buitenland. In de voormiddag was er een wedstrijd voor ervaren piloten, in de namiddag konden verenigingen, bedrijven en vrienden zich aan een wedstrijdje wagen.

Ondanks het bewolkte weer en de lichte regen in de loop van de namiddag daagden ongeveer vijftig teams op over beide wedstrijden heen. Jan Seynaeve spreekt van een succes. “De regen was niet aangenaam, maar we konden de namiddagrace gelukkig wel gewoon buiten laten door gaan. Los van dat beetje regen is alles eigenlijk vlekkeloos verlopen. Iedereen was vol lof en we hopen hier een mooie jaarlijkse traditie van te kunnen maken. Laat me nog even benadrukken dat we het stadsbestuur en de bedrijven in de buurt erg dankbaar voor de steun. Het parcours liep per slot van rekening niet alleen over de openbare weg, maar ook de over privéterreinen van beMatrix en Creative Textiles. Zonder hun medewerking was dit evenement niet mogelijk geweest.”