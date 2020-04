Ondernemers lanceren maaltijdbox met lokale producten: “Hopelijk houdt de solidariteit tussen de zelfstandigen na de coronacrisis stand en blijven mensen ook massaal lokaal kopen” Charlotte Degezelle

21 april 2020

14u56 0 Roeselare Samenwerken Loont. Onder die noemer verzamelt ambachtelijke ijsproducent Christof Thorrez van SurprICE in tijden van corona elke week een schare lokale ondernemers, telers en boeren rond zich die de krachten bundelen en samen een smakelijke actie op poten zetten. Elk weekend lanceren ze samen een maaltijdbox met lokale producten. “Hopelijk houdt de solidariteit tussen de zelfstandigen na de coronacrisis stand en blijven mensen ook massaal lokaal kopen”, zegt Christof.

Bij de pakken blijven zitten ligt niet in de aard van West-Vlamingen. Dat bewijzen onze ondernemers tijdens de coronacrisis dagelijks. Op 13 maart, de dag dat de lockdown inging, zag Christof Thorrez van SurprICE hoe alle horecazaken die ijs bij hem aankopen de deuren moesten sluiten. “Ik hoorde van mijn collega Bart Blondé, zaakvoerder van Mosselhandel Bart in Blankenberge, dat hij met een gigantische voorraad mosselen en andere schaaldieren achterbleef. Samen dachten we na hoe we dit konden oplossen en al snel kwamen we op het idee om op de eerste zondag van de lockdown mosselen met friet en een ijsje als dessert aan te bieden als afhaalmaaltijd en dit ook aan huis te leveren.”

Dat werd een overdonderend succes en een vervolg kon niet uitblijven. “De week nadien bundelde ik de krachten met onder andere Brasserie Den Heksestoel in Loker en brouwerij Sint-Bernardus in Watou. Wekelijks stromen de bestellingen binnen en ook de ondernemers en telers contacteren me zelf om deel te nemen aan ‘Samenwerken Loont’.”

Lokale producten

Komend weekend staat de SurprICE Tomato Party op de menu, een maaltijdbox met daarin een tomaat met verse Noordzeegarnalen, verse voorgebakken frietjes, Surprice ijsdessert, per twee personen een fles witte wijn en als extraatje een extra potje BonRill sea salad. Om dit te realiseren, werkt Kristof samen met Ellen Demonie en Guy Platteeuw van culinaire traiteur ’t Kokker Elleke uit Poelkapelle, frietjesbedrijf Verhelst Fresh uit Bikschote en wijndomein Entre-Deux-Monts uit Heuvelland, die speciaal voor de restaurateurs de frisse wijn ‘Quatre Cépages 2019’ maakte, maar deze door de coronacrisis niet kan voorstellen en deze dan maar via ‘Samenwerken Loont’ in de markt zet. “Het is telkens een serieuze logistieke onderneming, maar al onze klanten zijn enthousiast als we aan hun deur verschijnen. We werken trouwens niet alleen samen als lokale ondernemers, we kiezen ook bewust voor lokale ingrediënten.” Deze week komen de tomaten bijvoorbeeld van tomatenkwekerij Husagro uit Langemark en de asperges van Asperges Popelier uit Houthulst.

Koeltransport

Wie lekker lokaal wil smullen, kan zijn bestelling voor vrijdag 12 uur doorsturen via info@surprice.be. Per persoon betaal je twintig euro. “De SurprICE Tomato Party kan afgehaald worden bij SurprICE in Houthulst en Heuvelland, ’t Koker Elleke in Poelkapelle, Kaas Coopman in Diksmuide en frituur ’t Molentje in Roeselare. Op zaterdag gaan we ook met een koeltransport op pad voor thuisleveringen in Langemark-Poelkapelle, Houthulst, Heuvelland, Ieper, Poperinge en Diksmuide.” Meer info op de Facebookpagina van SurprICE.