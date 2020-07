Ondernemers in Mandelstreek ontvangen samen 39 miljoen Vlaamse coronasteun CDR

16 juli 2020

11u13 0 Roeselare De Vlaamse regering keert in de Mandelstreek 39.676.003 euro uit aan bedrijven en zaken die door de coronacrisis zware hinder hebben ondervonden. Dat bedrag is de som van alle hinder- en compensatiepremies die de ondernemers hebben aangevraagd.

In volle coronacrisis was het voor ondernemers niet makkelijk om het hoofd boven water te houden. Velen moesten hun zaak verplicht sluiten tijdens de lockdown. Anderen konden wel blijven draaien, maar zagen hun omzet fel dalen. Voor al deze zaken heeft de Vlaamse regering een regeling uitgewerkt om financieel bij te springen. Ondernemers die verplicht moesten sluiten krijgen een hinderpremie, wie omzetverlies had een compensatiepremie. Uit de cijfers die Vlaams parlementslid Maurits Vande Reyde (Open Vld) heeft opgevraagd bij Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) blijkt dat in de verschillende steden en gemeenten in de Mandelstreek 4.242 hinderpremies en 1.970 compensatiepremies zijn toegekend.

In de grootste steden Roeselare, Tielt en Izegem gebeurde dat logischerwijs het vaakst. In Roeselare werden 1.142 hinderpremies en 514 compensatiepremies aangevraagd, in Izegem 510 hinder- en 245 compensatiepremies en in Tielt 345 hinderpremies en 182 compensatiepremies. Het gaat om 14.297.580 euro voor de Roeselaarse ondernemers, 6.119.600 euro voor de Izegemse en 4.147.460 euro voor de ondernemers in de Europastad.

De minste hinderpremies werden aangevraagd in Ruiselede, Dentergem en Pittem, het gaat respectievelijk om 108, 111 en 113 aanvragen goed voor 1.116.960, 1.115360 en 1.370.080 euro. De minste aanvragen voor compensatiepremies kwamen vanuit Ruiselede, Pittem en Oostrozebeke. In Ruiselede ontvingen 40 ondernemers samen 115.500 euro, in Pittem kregen 63 ondernemer samen 174.000 euro en in Oostrozebeke gaat het om 187.500 euro voor 63 ondernemers.