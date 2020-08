Ondernemer raast op dag van lockdown met 164 km per uur over de snelweg: “Ik moest mijn personeel gaan inlichten” VHS

11 augustus 2020

11u13 1 Roeselare Een man uit Knesselare die een bedrijf heeft in Doornik mag van de rechter twee maanden niet met de auto rijden. Hij werd op de E403 achtervolgd door de politie omdat hij veel te snel reed en bovendien aan het bellen was. Eerder werd de man ook al veroordeeld voor overdreven snelheid.

M.V. werd op 26 maart van dit jaar gesnapt in Roeselare. “Het was de dag dat in ons land de lockdown inging en dat was ook de reden waarom hij zo snel reed”, pleitte zijn advocaat. “Mijn cliënt heeft een bedrijf in Doornik. Hij wilde daar zo snel mogelijk zijn om zijn personeel een powerpoint voor te stellen met uitleg over alle maatregelen die moesten genomen worden in het kader van de lockdown.” V., bovendien niet-handenvrij aan het bellen, liep in het oog van de politie die prompt een achtervolging startte. Er werd een snelheid gemeten van 180 kilometer per uur, maar uiteindelijk werd 164 weerhouden als officiële snelheid.

Allesbehalve rooskleurig strafverleden

De advocaat probeerde bij de rechter enig medeleven op te wekken. “Het bedrijf van mijn cliënt lijdt zwaar onder de coronacrisis. Hij rijdt bovendien dagelijks 200 kilometer tussen zijn woning en de onderneming.” De rechter had daar weinig oren naar. V. heeft immers een allesbehalve rooskleurig strafverleden. Bij z’n laatste veroordeling kreeg de man vier maanden rijverbod aan de broek, ook voor overdreven snelheid. Zijn inbreuk op de dag van de lockdown levert hem nu nog eens twee maanden rijverbod op en een boete van 1.600 euro.