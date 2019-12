Onderhoudswerken aan bruggen E403 duren drie maanden langer dan gepland CDR

10 december 2019

De onderhoudswerken aan de drie bruggen op de E403 tussen Rumbeke en Izegem zullen langer duren dan gepland. De werken startten op 19 augustus en moesten normaal eind dit jaar achter de rug zijn. Maar bij het uitbreken van de voegen van de bruggen werd vastgesteld dat de waterdichte rok, die moet voorkomen dat er water in het beton sijpelt, in slechte staat verkeert en ook moet vernieuwd worden. Hierdoor zal de einddatum opschuiven naar eind maart. In beide richtingen moet het verkeer over twee versmalde rijstroken. Er geldt een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur. Alle op- en afritten blijven open. Slechte weersomstandigheden kunnen de timing nog doen opschuiven.