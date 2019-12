Onderaannemer van pakjesbezorger PostNL staat terecht voor schijnzelfstandigheid Siebe De Voogt

18 december 2019

14u13 16 Roeselare De twee zaakvoerders van een koeriersdienst uit Roeselare riskeren in de Brugse rechtbank elk 33.600 euro boete voor schijnzelfstandigheid. Het Roemeense koppel werkte in onderaanneming voor pakjesbezorger PostNL en schreef hun werknemers in als werkende vennoten. In de praktijk hadden ze echter niets in de pap te brokken.

Het onderzoek naar de praktijken van C.S. (49) en P.R. (49) ging begin vorig jaar van start. De werknemers van hun bedrijf Pastoria waren ingeschreven als werkende vennoten. Ze hadden minstens vijf procent van de aandelen, maar bleken in de praktijk alleen pakjes in te laden en te vervoeren. Volgens het arbeidsauditoraat waren ze in werkelijkheid dus zuivere werknemers. Het Roeselaarse koeriersbedrijf werkt exclusief in onderaanneming voor PostNL en kreeg in 2017 al eens een waarschuwing voor identieke feiten.

Toen werd de situatie geregulariseerd, waardoor de firma aan een vervolging ontsnapte. Voor de nieuwe inbreuken gebeurde dat niet. Het koppel moest woensdagmorgen voor de correctionele rechtbank in Brugge verschijnen. Er hangt hen elk een boete van 33.600 euro boven het hoofd. De verdediging betwistte dat de man en vrouw bewust fraudeerden. “Er werd hen aangeraden te werken met werkende vennoten”, pleitte hun raadsman. “Op papier gebeurde alles correct, maar dat werd niet omgezet in de praktijk. Mijn cliënten dachten dat ze met alles in orde waren.” Vonnis op 15 januari.